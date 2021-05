Aliancia EANA: Podporou slobody tlače podporujeme demokraciu

Bern 3. mája (TASR) - Európska aliancia tlačových agentúr (EANA) podporuje zásady slobody tlače a usiluje sa o to, aby sa jej členským spravodajským agentúram ľahšie pracovalo v súlade s týmito princípmi. Píše sa to v pondelňajšej tlačovej správe, ktorú zverejnila Rada aliancie EANA pri príležitosti Svetového dňa slobody tlače.



EANA zároveň v pondelok vyjadrila znepokojenie nad súčasným stavom slobody médií na celom svete. Napriek tomu vyjadrila vieru v to, že svetové vlády a spoločnosti budú konať v súlade so záujmami verejnosti a podporovať "skutočnú" žurnalistiku "založenú na faktoch", čo bude priamo osožným pre demokratické spoločnosti.



Cieľom EANA je preto podľa jej vyjadrenia zaistiť, aby jej členovia prinášali svojim odberateľom objektívne spravodajstvo a kvalitnú žurnalistiku, ktorá je podľa EANA jedným z pilierov budúceho vývoja spravodajských agentúr.



EANA, ktorej členom je aj Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR), je tradičná stavovská organizácia tlačových agentúr z Európy. Jej úlohou je formulovať, koordinovať a spoločnými silami riešiť výzvy agentúrnej žurnalistickej práce v dynamicky sa meniacich trhových, legislatívnych a technologických podmienkach a v otázkach autorských práv.