Aliancia: Lekári by mali po štúdiu zostať šesť rokov na Slovensku

Bratislava 21. októbra (TASR) - Lekári by mali po absolvovaní štúdia na slovenskej vysokej škole pôsobiť minimálne šesť rokov na Slovensku, aby tak vrátili spoločnosti a štátu vzdelanie a edukáciu, ktorú získali. Navrhuje to mimoparlamentná strana Aliancia.



V centre pripravovanej reformy zdravotníctva by podľa nej mali byť pacienti a zdravotníci. Predseda strany Krisztián Forró na štvrtkovej tlačovej konferencii poukázal najmä na potrebu zvyšovania platov a udržania zamestnancov odchádzajúcich do zahraničia. Problémom je podľa strany tiež vysoké percento lekárov a sestier v dôchodkovom veku.



U pacientov sa podľa Aliancie nesmie okrem kvalitnej a rýchlo dostupnej zdravotnej starostlivosti pre všetkých zabúdať ani na otázku materinského jazyka. "Je dôležité, aby ľudia, ktorí sa dostanú do nemocníc, mohli hovoriť v materinskom jazyku," uviedol Forró.



Strana kritizuje prípravu reformy, chýba jej poriadne prerokovanie s odbornými organizáciami a predsedami samosprávnych krajov. "V tejto situácii, kedy by mala vláda priniesť pokoj medzi ľudí, čo sa týka zdravotnej starostlivosti, vidíme, že prináša skôr chaos," poznamenal predseda strany, pričom pripomenul petície a viaceré protesty proti reforme.



Podľa šéfa MZ SR Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) rezort protesty aj petície vníma a snaží sa ľuďom vysvetľovať, že nechcú zhoršiť prístup k zdravotnej starostlivosti, ale práve naopak, zlepšiť ho a skvalitniť.