Aliancia pre vakcíny dostane miliardy eur

Londýn 4. júna (TASR) - Darcovia z verejného a súkromného sektora prisľúbili na štvrtkovom globálnom summite o očkovaní prispieť sumou 8,8 miliardy dolárov na zaočkovanie ľudí a vytvorenie zásob vakcín proti epidémiám infekčných chorôb na celom svete. Oznámil to britský premiér Boris Johnson, ktoý podujatie hostil.



Virtuálny summit, ktorý zorganizovala vláda Spojeného kráľovstva spoločne s Globálnou alianciou pre vakcíny a imunizáciu (GAVI), je považovaný za dôležitý míľnik na zabezpečenie lepších imunizačných kapacít pre najzraniteľnejšie krajiny sveta. Príspevky od vlád jednotlivých krajín, súkromných spoločností a filantropických nadácií budú financovať imunizačné programy GAVI do roku 2025.



Podľa GAVI doteraz prisľúbené finančné prostriedky prekročili pôvodný cieľ 7,4 miliardy dolárov. Tieto peniaze pomôžu zaočkovať približne 300 miliónov detí v najchudobnejších krajinách sveta proti chorobám ako sú osýpky, detská obrna či záškrt.



"Práca GAVI v oblasti poskytovania základného očkovania je najúčinnejšia ochrana voči šíreniu infekčných chorôb. Naše spoločné úsilie na tomto summite zachráni až osem miliónov životov," povedal Johnson na záver podujatia.



Johnson sa už predtým zaviazal, že britská vláda zostane počas najbližších piatich rokov hlavným prispievateľom GAVI, čo ju bude stáť približne 1,65 miliardy libier.



Vďaka rutinnému očkovaniu viac ako 760 miliónov ľudí i kampaniam zameraným na očkovanie viac ako 960 miliónov ľudí v 74 krajinách pomohla GAVI do augusta 2019 zabrániť 13 miliónom úmrtí.