Alice Cooper ohlásil prvý album s pôvodnou skupinou po 50 rokoch

Londýn 24. apríla (TASR) - Americký rockový spevák Alice Cooper ohlásil nový album. The Revenge of Alice Cooper bude jeho prvou platňou nahranou s pôvodnými členmi eponymnej kapely Alice Cooper po viac ako 50 rokoch. TASR o tom informuje podľa magazínu NME.



Na nahrávke sa podieľali gitarista Michael Bruce, basgitarista Dennis Dunaway a bubeník Neil Smith. Spoločne tak pripravili prvý album od roku 1973, keď skupine Alice Cooper vyšla platňa Muscle of Love.



Rockeri z Phoenixu vydali v rokoch 1969 - 1973 sedem štúdiových albumov. Následne sa spevák Alice Cooper vydal na sólovú dráhu, pričom si ponechal pôvodný názov zoskupenia. „Pokračujeme presne tam, kde sme skončili,“ vyhlásil Cooper, vlastným menom Vincent Damon Furnier (77). Album vyjde 25. júla v hudobnom vydavateľstve earMUSIC.



Prvý singel z albumu - Black Mamba - mal premiéru v utorok 22. apríla počas Cooperovej rozhlasovej relácie Alice’s Attic. Na piesni sa podieľa i gitarista a zakladajúci člen bývalej skupiny The Doors Robbie Krieger.



Zakladateľ a gitarista skupiny Glen Buxton zomrel v roku 1997 vo veku 49 rokov; album je venovaný jeho pamiatke. Jeho hra je na ňom zastúpená v dvoch skladbách. Buxtona na albume nahradil gitarista Gyasi Hues.



Vracia sa tiež hudobný producent Bob Ezrin, ktorý pracoval na klasických albumoch skupiny Alice Cooper vrátane Love It to Death (1971), Killer (1971), School's Out (1972) a Billion Dollar Babies (1973).



Avizovaný album obsahuje 16 skladieb, pričom dve (Return of the Spiders 2025 a Titanic Overunderture) sú uvádzané ako bonusové piesne.



Alice Cooper ako sólový umelec debutoval albumom Welcome to My Nightmare (1975). Rodák z Detroitu neskôr zaznamenal úspech aj s platňami DaDa (1983), Raise Your Fist and Yell (1987), Trash (1989), Hey Stoopid (1991) a The Last Temptation (1994).



Medzi jeho novšie počiny patria albumy Brutal Planet (2000), Dragontown (2001), The Eyes of Alice Cooper (2003), Dirty Diamonds (2005), Along Came a Spider (2008), Welcome 2 My Nightmare (2011), Paranormal (2017), Detroit Stories (2021) a Road (2023).