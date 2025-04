Alijev: Arménsko musí splniť požiadavky pre podpísanie mierovej dohody

Baku 2. apríla (TASR) - Azerbajdžan v stredu trval na tom, že Arménsko musí splniť „legitímne požiadavky“ Baku, aby mohli znepriatelené krajiny podpísať mierovú dohodu. Na jej znení sa dohodli minulý mesiac. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Obe bývalé sovietske republiky 13. marca oznámili, že ukončili rozhovory zamerané na vyriešenie dlhoročného konfliktu a dohodli sa na znení možnej dohody.



Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev v stredu zdôraznil, že Baku „nepredkladá žiadne dodatočné podmienky“ na podpísanie zmluvy. „Naše požiadavky sú Arménsku dobre známe, nie sú nové. Hovoríme o nich už dlho, ale zatiaľ sme od Arménska nedostali žiadnu serióznu reakciu,“ skonštatoval.



Medzi požiadavky podľa neho patrí rozpustenie Minskej skupiny Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Uviedol to s odkazom na dnes už nefungujúcu skupinu medzinárodných sprostredkovateľov - Francúzska, Ruska a Spojených štátov -, ktorá bola založená v roku 1991 pod záštitou OBSE s cieľom podporiť riešenie konfliktu rokovaniami.



Zopakoval tiež dlhodobú požiadavku, aby sa z arménskej ústavy odstránil odkaz na vyhlásenie nezávislosti Arménska, ktoré si uplatňuje územné nároky na Náhorný Karabach. Azerbajdžan toto vyhlásenie považuje za ohrozenie svojej územnej integrity.



Akékoľvek zmeny a doplnenia arménskej ústavy by si však vyžadovali referendum. Jerevan predtým avizoval, že je pripravený bezodkladne podpísať mierovú dohodu, a premiér Nikol Pašinjan oznámil vypísanie referenda o zmene ústavy na rok 2027.



„Keď budú tieto dve podmienky splnené, podpísaniu mierovej zmluvy už nebude nič brániť. (...) Loptička je na strane Arménska,“ zdôraznil Alijev.



Dohoda o normalizácii vzťahov by bola významným prelomom v regióne, kde o vplyv súperia Rusko, Európska únia, Spojené štáty a Turecko.



Baku a Jerevan viedli dve vojny o kontrolu azerbajdžanského, prevažne Arménmi obývaného regiónu Náhorný Karabach. Azerbajdžan napokon tento región obsadil počas 24-hodinovej ofenzívy v septembri 2023.