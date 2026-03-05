Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Alijev: Irán sa dopustil terorizmu voči Azerbajdžanu, budú opatrenia

Na snímke Ilham Alijev. Foto: TASR - Kancelária prezidenta SR

Pri incidente sa zranili štyria ľudia.

Autor TASR
Baku 5. marca (TASR) - Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev vo štvrtok obvinil Irán z terorizmu po tom, čo iránske drony v azerbajdžanskej exkláve Nachičevan zasiahli letisko a budovu školy. Pri incidente sa zranili štyria ľudia. TASR o tom píše s odvolaním na agentúru AFP.

„Dnes bol iránskou stranou spáchaný teroristický čin proti územiu Azerbajdžanu,“ povedal Alijev na zasadnutí bezpečnostnej rady. Azerbajdžanská armáda podľa neho „dostala pokyn pripraviť a vykonať odvetné opatrenia, bola uvedená do stavu pohotovosti číslo jeden a musí byť pripravená na vykonanie akejkoľvek operácie“.

Baku tvrdí, že Irán na jeho exklávu vyslal štyri drony, pričom jeden sa podarilo zostreliť a ostatné dopadli na na civilnú infraštruktúru. Generálny štáb iránskych ozbrojených síl popiera, že by na územie susednej krajiny vyslal bezpilotné lietadlá.

AFP pripomína, že Izrael, ktorý spolu s USA už piaty deň vedie vojenskú operáciu proti Iránu, patrí k hlavným dodávateľom zbraní pre azerbajdžanskú armádu a od Baku kupuje veľké množstvá ropy. Teherán sa preto už dlhšie obáva, že vláda v Jeruzaleme by mohla využiť azerbajdžanské územie na zosnovanie útokov proti Iránu. Minulý rok po 12-dňovej izraelsko-iránskej vojne uistila azerbajdžanská vláda Teherán, že to Izraelu nedovolí.

„Iránskej strane bolo opakovane zdôraznené, najmä po konflikte v minulom roku, že žiadnemu susednému štátu nebude dovolené využívať azerbajdžanské územie na akékoľvek účely proti nej. Nedovolíme to teraz, rovnako ako sme to nikdy dovtedy nedovolili predtým,“ uviedol Alijev.
