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Alijev nepriamo potvrdil tajné rusko-nemecké stretnutie v Baku
V nemeckej delegácii bol údajne Ronald Pofalla, bývalý šéf úradu spolkovej kancelárky Angely Merkelovej, a Matthias Platzeck, bývalý premiér spolkovej krajiny Brandenbursko.
Autor TASR
Berlín 21. júla (TASR) - Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev v utorok počas návštevy Berlína nepriamo potvrdil medializované správy o tajnom stretnutí nemeckých a ruských predstaviteľov v azerbajdžanskom hlavnom meste Baku.
Na spoločnej tlačovej konferencii s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom uviedol, že azerbajdžanské pohraničné úrady zaznamenali pohyb osôb, ktoré sa na stretnutí údajne zúčastnili, informovala agentúra DPA, píše TASR.
„Naše územie bolo na toto stretnutie využité bez nášho vedomia,“ povedal Alijev. Na základe údajov o letoch je však podľa neho možné potvrdiť, že stretnutie sa uskutočnilo od 12. do 14. júla.
V nemeckej delegácii bol údajne Ronald Pofalla, bývalý šéf úradu spolkovej kancelárky Angely Merkelovej, a Matthias Platzeck, bývalý premiér spolkovej krajiny Brandenbursko.
Za ruskú stranu sa na ňom vraj zúčastnil komisár pre ľudské práva Valerij Fadejev a bývalý premiér a vicepremiér Viktor Zubkov, ktorý pôsobí ako predseda predstavenstva štátneho plynárenského koncernu Gazprom. Obaja sú považovaní za blízkych spolupracovníkov ruského prezidenta Vladimira Putina.
Táto neformálna skupina sa považuje za pokračovateľa rusko-nemeckého fóra Petrohradský dialóg. Jej členovia od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 údajne zorganizovali najmenej štyri ďalšie stretnutia, a to v luxusných hoteloch v Baku a Abú Zabí, napísal denník Le Monde.
Nemeckí účastníci označujú tieto rokovania za čisto súkromnú iniciatívu, pričom vláda nemeckého kancelára Friedricha Merza tvrdí, že s nimi nemá nič spoločné. Šéf Merzovej kancelárie uviedol, že Moskva podľa neho naďalej neprejavuje ochotu začať skutočné rokovania o ukončení vojny na Ukrajiny.
Správy o tomto stretnutí sa v médiách objavujú už niekoľko dní, no doposiaľ neboli oficiálne potvrdené.
Alijev uviedol, že o stretnutí ho neinformovalo Nemecko, ani Rusko. „Ak by toto stretnutie mohlo prispieť k ukončeniu vojny medzi Ruskom a Ukrajinou, môžeme ho len privítať,“ povedal.
Merz na otázku novinárov uviedol, že „o žiadnom takomto stretnutí nemá vedomosť“.
Fórum Petrohradský dialóg v roku 2001 založili vtedajší nemecký kancelár Gerhard Schröder a Vladimir Putin. Cieľom projektu bola podpora porozumenia občianskej spoločnosti v oboch krajinách a vzájomného dialógu. Po anexii ukrajinského polostrova Krym Ruskom v roku 2014 čelilo Petrohradské fórum rastúcej kritike. V roku 2021 pozastavilo svoju činnosť po tom, ako Rusko niektoré z nemeckých subjektov zaradilo na svoj zoznam nežiaducich organizácií. Nemecko svoju účasť v projekte formálne ukončilo v apríli 2023. Ruská strana vtedy oznámila, že bude pokračovať vo svojej práci v novom formáte.
Na spoločnej tlačovej konferencii s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom uviedol, že azerbajdžanské pohraničné úrady zaznamenali pohyb osôb, ktoré sa na stretnutí údajne zúčastnili, informovala agentúra DPA, píše TASR.
„Naše územie bolo na toto stretnutie využité bez nášho vedomia,“ povedal Alijev. Na základe údajov o letoch je však podľa neho možné potvrdiť, že stretnutie sa uskutočnilo od 12. do 14. júla.
V nemeckej delegácii bol údajne Ronald Pofalla, bývalý šéf úradu spolkovej kancelárky Angely Merkelovej, a Matthias Platzeck, bývalý premiér spolkovej krajiny Brandenbursko.
Za ruskú stranu sa na ňom vraj zúčastnil komisár pre ľudské práva Valerij Fadejev a bývalý premiér a vicepremiér Viktor Zubkov, ktorý pôsobí ako predseda predstavenstva štátneho plynárenského koncernu Gazprom. Obaja sú považovaní za blízkych spolupracovníkov ruského prezidenta Vladimira Putina.
Táto neformálna skupina sa považuje za pokračovateľa rusko-nemeckého fóra Petrohradský dialóg. Jej členovia od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 údajne zorganizovali najmenej štyri ďalšie stretnutia, a to v luxusných hoteloch v Baku a Abú Zabí, napísal denník Le Monde.
Nemeckí účastníci označujú tieto rokovania za čisto súkromnú iniciatívu, pričom vláda nemeckého kancelára Friedricha Merza tvrdí, že s nimi nemá nič spoločné. Šéf Merzovej kancelárie uviedol, že Moskva podľa neho naďalej neprejavuje ochotu začať skutočné rokovania o ukončení vojny na Ukrajiny.
Správy o tomto stretnutí sa v médiách objavujú už niekoľko dní, no doposiaľ neboli oficiálne potvrdené.
Alijev uviedol, že o stretnutí ho neinformovalo Nemecko, ani Rusko. „Ak by toto stretnutie mohlo prispieť k ukončeniu vojny medzi Ruskom a Ukrajinou, môžeme ho len privítať,“ povedal.
Merz na otázku novinárov uviedol, že „o žiadnom takomto stretnutí nemá vedomosť“.
Fórum Petrohradský dialóg v roku 2001 založili vtedajší nemecký kancelár Gerhard Schröder a Vladimir Putin. Cieľom projektu bola podpora porozumenia občianskej spoločnosti v oboch krajinách a vzájomného dialógu. Po anexii ukrajinského polostrova Krym Ruskom v roku 2014 čelilo Petrohradské fórum rastúcej kritike. V roku 2021 pozastavilo svoju činnosť po tom, ako Rusko niektoré z nemeckých subjektov zaradilo na svoj zoznam nežiaducich organizácií. Nemecko svoju účasť v projekte formálne ukončilo v apríli 2023. Ruská strana vtedy oznámila, že bude pokračovať vo svojej práci v novom formáte.