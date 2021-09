Aljašské úrady varujú pred agresívnymi vydrami, ktoré útočia na ľudí

Washington 28. septembra (TASR) - Miestne úrady aljašského mesta Anchorage varujú obyvateľov pred možnými útokmi vydier riečnych. Napísala to v utorok agentúra AP, ktorá sa odvolala na miestny denník Anchorage Daily News.



Obyvatelia tohto mesta pomerne často prichádzajú do kontaktu s medveďmi a losmi, ktoré na nich môžu zaútočiť, pripomína AP. Aljašské ministerstvo pre ryby a zver (ADF&G) však informovalo o tom, že zaznamenalo viacero incidentov, pri ktorých vydry riečne (Lutra lutra) napadli ľudí, alebo ich domáce zvieratá.



Tieto cicavce tento mesiac napríklad pohrýzli len deväťročného chlapca. Rany mu ošetrili zdravotníci na pohotovosti, ktorí mu zároveň dali injekciu proti besnote.



"Tento týždeň (vydry) pohrýzli ženu, keď zachraňovala svojho psa pred celou skupinou (týchto) zvierat," uviedlo ADF&G. Pri rovnakom jazere vydry pohrýzli aj ďalšieho psa.



Úrady zatiaľ nevedia, či za nedávnymi napadnutiami stojí tá istá skupina zvierat. Miestnych obyvateľov však vyzývajú, aby boli opatrní pri riekach, potokoch a jazerách.



"Pre ohrozenie verejnej bezpečnosti budú podniknuté kroky s cieľom nájsť a odstrániť túto skupinu (vydier riečnych)... Budeme dbať na to, aby sme odstránili len zvieratá, ktoré prejavujú toto nezvyčajné správanie," poznamenalo ministerstvo vo vyhlásení.