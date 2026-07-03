< sekcia Zahraničie
ALKOHOL SI NEZAKÁZALI: Českí poslanci schválili nový rokovací poriadok
Za novelu hlasovalo 110 zo 136 prítomných poslancov, pričom okrem vládnych boli za aj poslanci z ODS a hnutia STAN a niektorí pirátski poslanci.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Praha 3. júla (TASR) - Českí poslanci v piatok v treťom čítaní schválili zmeny rokovacieho poriadku Poslaneckej snemovne. Cieľom bolo podľa navrhovateľov obmedziť obštrukcie počas rokovania. Pozmeňovací návrh opozície „lex triezvosť“, ktorým chcela zaviesť povinnosť zúčastňovať sa na rokovaniach v triezvom stave, však neprešiel. Na základe českých médií informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Novelu navrhli zástupcovia koaličných strán a opozičnej ODS. Schválený návrh, o ktorom ešte bude rozhodovať Senát, počíta s obmedzením pri navrhovaní zmien v programe schôdze, čo rokovania pravidelne výrazne predlžuje, či s obmedzovaním času pre rečníkov.
Za novelu hlasovalo 110 zo 136 prítomných poslancov, pričom okrem vládnych boli za aj poslanci z ODS a hnutia STAN a niektorí pirátski poslanci. Proti boli KDU-ČSL a TOP 09, ktorí sa podľa svojich slov obávajú, že to koalícii uľahčí prijatie zákona o financovaní verejnoprávnych médií, pretože opozícia bude v jeho blokovaní oslabená.
Hnutie STAN k novele predložilo pozmeňovací návrh, ktorým jeho poslanci chceli zaviesť povinnosť zúčastňovať sa na rokovaniach triezvy. V snemovni na rozdiel od iných pracovísk neplatia žiadne pravidlá pre alkohol. „Navrhujeme stanoviť povinnosť chodiť do práce triezvy, bez vplyvu alkoholu nebo iných návykových látok. Na zamestnancov sa tie pravidlá vzťahujú z dobrých dôvodov. Zamestnanec, ktorý je pod vplyvom, nezvláda svoju prácu vykonávať dostatočne dobre. A poslanec alebo poslankyňa?“ argumentoval poslanec Jan Papajanovský z hnutia STAN.
Poslanec Pavel Růžička (ANO) reagoval, že svojho predrečníka nedokáže počúvať v triezvom stave. „Potrebujem mať minimálne 1,5 promile, aby som takéto esá, ako ste vy, bol vôbec schopný zniesť,“ vyhlásil. Za zachovanie doterajšieho neregulovaného stavu bol aj minister pre šport, prevenciu a zdravie Boris Štastný (Motoristé sobě). „Alkohol je už teraz dostupný na všetkých pracoviskách, a to tak, že si ho každý, kto sa rozhodne, môže kúpiť a na pracovisko doniesť,“ argumentoval, prečo by pozmeňovací návrh nemal prejsť. Za návrh hlasovalo 47 zo 131 prítomných poslancov.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Novelu navrhli zástupcovia koaličných strán a opozičnej ODS. Schválený návrh, o ktorom ešte bude rozhodovať Senát, počíta s obmedzením pri navrhovaní zmien v programe schôdze, čo rokovania pravidelne výrazne predlžuje, či s obmedzovaním času pre rečníkov.
Za novelu hlasovalo 110 zo 136 prítomných poslancov, pričom okrem vládnych boli za aj poslanci z ODS a hnutia STAN a niektorí pirátski poslanci. Proti boli KDU-ČSL a TOP 09, ktorí sa podľa svojich slov obávajú, že to koalícii uľahčí prijatie zákona o financovaní verejnoprávnych médií, pretože opozícia bude v jeho blokovaní oslabená.
Hnutie STAN k novele predložilo pozmeňovací návrh, ktorým jeho poslanci chceli zaviesť povinnosť zúčastňovať sa na rokovaniach triezvy. V snemovni na rozdiel od iných pracovísk neplatia žiadne pravidlá pre alkohol. „Navrhujeme stanoviť povinnosť chodiť do práce triezvy, bez vplyvu alkoholu nebo iných návykových látok. Na zamestnancov sa tie pravidlá vzťahujú z dobrých dôvodov. Zamestnanec, ktorý je pod vplyvom, nezvláda svoju prácu vykonávať dostatočne dobre. A poslanec alebo poslankyňa?“ argumentoval poslanec Jan Papajanovský z hnutia STAN.
Poslanec Pavel Růžička (ANO) reagoval, že svojho predrečníka nedokáže počúvať v triezvom stave. „Potrebujem mať minimálne 1,5 promile, aby som takéto esá, ako ste vy, bol vôbec schopný zniesť,“ vyhlásil. Za zachovanie doterajšieho neregulovaného stavu bol aj minister pre šport, prevenciu a zdravie Boris Štastný (Motoristé sobě). „Alkohol je už teraz dostupný na všetkých pracoviskách, a to tak, že si ho každý, kto sa rozhodne, môže kúpiť a na pracovisko doniesť,“ argumentoval, prečo by pozmeňovací návrh nemal prejsť. Za návrh hlasovalo 47 zo 131 prítomných poslancov.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)