Aľochinová z Pussy Riot vyzýva Západ, aby sa Putinovi vzoprel

Londýn 3. novembra (TASR) - Ruská aktivistka a umelkyňa Marija Aľochinová, ktorá si za protest proti prezidentovi Vladimirovi Putinovi odpykala takmer dva roky v ruskom väzení, vyzvala Západ na tvrdý postoj proti Moskve.



Informovala o tom britská stanica Sky News. Pripomenula, že Aľochinová je členkou feministického umeleckého kolektívu Pussy Riot, ktorého vystúpenie v roku 2012 rozhneval ruské úrady. Členky Pussy Riot vtedy s kuklami na hlavách odriekali v moskovskej katedrále "punkovú modlitbu" k Bohorodičke, aby Rusko zbavila Putina.



Aľochinovej sa na jar tohto roku podarilo z Ruska utiecť a cez Bielorusko sa dostala na Západ. Svoj moskovský byt opúšťala prezlečená za kuriéra donáškovej služby.



Aľochinová, ktorá je teraz s Pussy Riot na turné, podľa Sky News vyjadrila presvedčenie, že "túto vojnu by mala vyhrať Ukrajina".



Dodala, že vojna, ktorú rozpútalo Rusko, sa netýka len Ukrajiny, ale celej Európy.



Súčasne kritizovala tých ľudí, ktorí chcú voči Putinovi postupovať jemne, a to v obave, že iný prístup by ruského prezidenta vyprovokoval k eskalovaniu konfliktu na Ukrajine.



Aľochinová to prirovnala k situácii, keď sa obetiam domáceho násilia odporúča, že by nemali nijako "provokovať" tých, čo sa na nich dopúšťajú násilia.



"Jadrové zbrane a nebezpečenstvo jadrovej vojny samozrejme existujú, ale to nie je dôvod neposkytnúť Ukrajine obranu, pretože ak Ukrajina prehrá túto vojnu, bude napadnutých viac krajín. Pravdepodobne aj jadrovými zbraňami," upozornila Aľochinová.



Podľa nej by malo dôjsť "k prerušeniu akéhokoľvek dialógu a spojenia" s páchateľom násilia.