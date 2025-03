Alphabet a Apple podľa Bruselu porušujú zákon EÚ o digitálnych trhoch

Brusel 19. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu obvinila americké spoločnosti Alphabet a Apple z porušovania zákona EÚ o digitálnych trhoch (DMA).



Google aj Apple sú od marca minulého roka v hľadáčiku eurokomisie pre obavy, že nedodržiavajú DMA, ktorého cieľom je podľa agentúry Reuters obmedziť moc veľkých technologických spoločností.



EK v stredu informovala Alphabet o dvoch predbežných zisteniach, ktoré sa týkajú jej vyhľadávača Google Search a trhu s aplikáciami Google Play.



Podľa prvého predbežného zistenia niektoré vlastnosti a funkcie Google Search zvýhodňujú služby spoločnosti pred konkurenciou. Týka sa to napríklad služieb ako Google Shopping, Google Hotels či Google Flights.



Z druhého predbežného zistenia vyplýva, že Google Play porušuje DMA, pretože vývojári aplikácií nemôžu voľne presmerovať spotrebiteľov na iné kanály s lepšími ponukami. EK tvrdí, že poplatok za služby, ktorý spoločnosť účtuje za to, že vývojár aplikácie získa nového zákazníka prostredníctvom služby Google Play, presahuje rámec opodstatneného.



Predbežné zistenia nie sú konečné. Spoločnosť Alphabet teraz svoje postupy môže obhájiť tým, že sa oboznámi s dokumentmi a na tieto zistenia EK písomne odpovie.



"Cieľom týchto opatrení, ktoré dnes prijímame, je zabezpečiť, aby spoločnosť Alphabet dodržiavala pravidlá EÚ, pokiaľ ide o dve služby, ktoré vo veľkej miere využívajú podniky a spotrebitelia v EÚ, a to vyhľadávač Google Search a telefóny so systémom Android," uviedla vo vyhlásení výkonná podpredsedníčka EK pre čistú, spravodlivú a konkurencieschopnú transformáciu Teresa Riberová.



Európska komisia zároveň prijala dve rozhodnutia, ktorými nariadila spoločnosti Apple, aby sprístupnila svoj operačný systém konkurentom.



Prvé rozhodnutie sa týka deviatich funkcií systému iOS, ktoré sa používajú prevažne na prepojenie telefónov s ďalšími zariadeniami, ako sú inteligentné hodinky, slúchadlá alebo televízory. Apple má umožniť výrobcom zariadení a vývojárom aplikácií získať lepší prístup k funkciám telefónu iPhone, ktoré s takýmito zariadeniami interagujú. Ide okrem iného o zobrazovanie upozornení na inteligentných hodinkách či jednoduchšie nastavenie zariadenia.



V druhom rozhodnutí sa stanovuje časový harmonogram, v ktorom má spoločnosť Apple reagovať na žiadosti vývojárov aplikácií, aby jej systémy boli vzájomne kompatibilné s inými.



Rozhodnutia Bruselu sú právne záväzné a spoločnosť Apple je povinná zaviesť špecifikované opatrenia v súlade so stanovenými podmienkami. Porušenie DMA môže mať za následok pokutu vo výške desiatich percent obratu spoločnosti alebo 20 percent v prípade, že zákon EÚ porušuje opakovane.



Eurokomisia k najnovším krokom pristúpila napriek hrozbám zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý varoval, že v prípade uvalenia pokút na americké firmy môže v odvete zaviesť clá na zahraničné spoločnosti.