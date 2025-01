Alternatíva pre Nemecko privítala, že rakúsku vládu zostavujú Slobodní

Berlín 6. januára (TASR) - Nemecká protiimigračná strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) privítala krok rakúskeho prezidenta Alexandra van der Bellena, ktorý v pondelok popoludní poveril zostavením vlády krajne pravicovú Slobodnú stranu Rakúska (FPÖ). TASR píše podľa agentúry DPA.



Kandidátka AfD na kancelárku Alice Weidelová vyhlásila, že udalosti v Rakúsku by mohli presvedčiť aj nemeckú konzervatívnu Kresťanskodemokratickú úniu (CDU).



CDU a jej sesterská strana v Bavorsku Kresťanskosociálna únia (CSU) povolebnú spoluprácu s AfD dôrazne vylúčili. Podľa Weidelovej by však úspech FPÖ mal slúžiť ako varovanie pre lídra nemeckých konzervatívcov Friedricha Merza.



Weidelová vyhlásila, že voliči nechcú koalície, "v ktorých ľavicové strany udávajú tón," v prípade, že CDU/CSU a AfD budú mať spolu po voľbách väčšinu kresiel v parlamente. Predčasné voľby do nemeckého Spolkového snemu sa uskutočnia 23. februára.



Rakúsky prezident v pondelok poveril Herberta Kicka, lídra FPÖ, ktorá v septembri zvíťazila v parlamentných voľbách, zostavením vlády. Urobil tak po tom, čo cez víkend stroskotali koaličné rokovania medzi ľudovcami (ÖVP), sociálnymi demokratmi (SPÖ) a liberálnou stranou NEOS.



Líder ÖVP a rakúsky kancelár Karl Nehammer napriek kolapsu rokovaní zotrval na stanovisku, že nechce vládnuť s FPÖ pod vedením Kickla. Rezignoval preto na funkciu kancelára aj predsedu ľudovcov.



Novozvolený dočasný šéf strany Christian Stocker obratom vyhlásil, že strana vstúpi do koaličných rozhovorov s krajnou pravicou, ak ich k tomu vyzvú. Túto koalíciu uprednostňuje najmä ekonomické krídlo strany.