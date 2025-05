Alternatíva pre Nemecko žaluje Spolkový úrad na ochranu ústavy

Berlín 5. mája (TASR) - Alternatíva pre Nemecko (AfD) v pondelok podala žalobu na Spolkový úrad na ochranu ústavy (BfV) za to, že ju minulý týždeň označil za preukázateľne pravicovo-extrémistickú organizáciu. Potvrdil to hovorca spolupredsedníčky strany Alice Weidelovej, píše TASR podľa správy agentúry DPA.



Podanie žaloby je v súlade s avizovaným plánom AfD, že pokiaľ by nemecká civilná kontrarozviedka do pondelka 08.00 h nevyhovela výzve strany na prehodnotenie vyhlásenia, vedenie strany sa obráti na súd.



AfD vo výzve z piatka tvrdí, že jej klasifikácia ako „preukázateľne pravicovo-extrémistickej organizácie“ a oznámenie tejto skutočnosti sú zjavne nelegálne. BfV potvrdil, že výzvu dostal, no odmietol sa k veci vyjadriť.



Podľa BfV v súčasnosti existujú konkrétne dôkazy o tom, že táto protiimigračná strana vyvíja úsilie, ktoré ohrozuje demokratický poriadok Nemecka a že jej chápanie nemeckého národa ako národa založeného na etnickej príslušnosti a pôvode je s týmto poriadkom nezlučiteľné.



Žalobu v mene vedenia AfD podala podľa denníka Bild advokátska kancelária Höcker na správny súd v Kolíne nad Rýnom, kde sídli aj BfV. Tento úrad až do minulého týždňa klasifikoval AfD iba ako „podozrivú z extrémistickej činnosti“. Strana, ktorá býva označovaná za krajne pravicovú, to neúspešne napadla na súde.



Kancelária Höcker požaduje, aby AfD nebola klasifikovaná, monitorovaná a vyšetrovaná ako ‚preukázateľne pravicovo-extrémistická organizácia‘. Do vynesenia rozsudku to chce AfD dosiahnuť dočasným súdnym príkazom.



AfD skončila vo februárových parlamentných voľbách na druhom mieste so ziskom takmer 21 percent hlasov a získala 152 poslaneckých kresiel v 736-člennom Spolkovom sneme. V prieskume verejnej mienky zo začiatku apríla prvýkrát figurovala na prvom mieste so ziskom 25 percent hlasov pred konzervatívnym blokom CDU/CSU, ktorý má od utorka v koalícii so sociálnymi demokratmi (SPD) prevziať v Nemecku vládu.