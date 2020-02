Alternatívna Nobelova cena umožnila Thunbergovej založiť nadáciu

Štokholm 20. februára (TASR) - Švédska klimatická aktivistka Greta Thunbergová využíva peniaze, ktoré dostala v decembri pri preberaní tzv. alternatívnej Nobelovej ceny, na budovanie svojej novej nadácie. Podľa tlačovej agentúry DPA to oznámila vo štvrtok samotná nadácia Right Livelihood Foundation, ktorá toto ocenenie udeľuje. Informáciu agentúre potvrdili nemenované zdroje z Thunbergovej okolia.



Milión švédskych korún (približne 94.500 eur) ako súčasť ocenenia Right Livelihood Award (Cena za správny život) podľa nich umožnilo tejto 17-ročnej aktivistke založiť spolu so sestrou "Nadáciu Grety Thunbergovej a Beaty Ernmanovej". Prostriedky poslúžili zatiaľ ako štartovací kapitál a neskôr - hneď ako bude nadácia plne prevádzkyschopná - majú byť využité na dobročinné účely.



Thunbergová získala tzv. alternatívnu Nobelovu cenu za rok 2019 spolu s brazílskym domorodým lídrom Davim Kopenawom z kmeňa Janomamov, čínskou bojovníčkou za práva žien Kuo Ťien-mej a obhajkyňou ľudských práv Amínátú Hajdarovou zo Západnej Sahary. Ocenenie jej udelili za "podnietenie a umocnenie politických požiadaviek na bezodkladné riešenie klimatických problémov pri zohľadnení vedeckých údajov".



Thunbergová ešte koncom januára prostredníctvom siete Instagram oznámila, že spolu s rodinou zakladá verejnoprospešnú nadáciu a postupne chce rozbehnúť jej činnosť. Takýto krok je podľa nej nutný pre transparentné nakladanie s prostriedkami, ako sú autorské odmeny z predaja kníh, dary alebo peňažné ceny.



Nová nadácia so sídlom v Štokholme má slúžiť v prospech ekologickej, klimatickej a sociálnej udržateľnosti, ako aj na podporu duševného zdravia.