Alternatívne Nobelove ceny dostali aktivisti z rôznych krajín

Štokholm 3. októbra (TASR) – Aktivisti z Británie, Filipín, Mozambiku a Palestíny získali tento rok cenu Right Livelihood Award, známu aj ako alternatívna Nobelova cena. Oznámila to vo štvrtok v Štokholme príslušná nadácia, podľa ktorej mal každý z ocenených významný vplyv na svoje komunity i vo svete, informuje TASR podľa agentúry DPA.



"Ich neochvejné odhodlanie vystupovať proti silám útlaku a vykorisťovania a súčasné prísne dodržiavanie nenásilných metód majú odozvu ďaleko za hranicami ich komunít," uviedol riaditeľ nadácie Right Livelihood Ole von Uexküll.



Palestínsky aktivista z Predjordánska Ísá Amrú a jeho skupina Mladí proti osadám dostali cenu za "neochvejný nenásilný odpor voči nelegálnej okupácii Izraela, podpore palestínskych občianskych aktivít mierovými prostriedkami", uviedla nadácia.



Joan Carlingovú z Filipín ocenili za "pozdvihnutie hlasov domorodého obyvateľstva vo svetle globálneho ekologického rozkladu" a za vodcovstvo pri obrane ľudí, zeme a kultúry.



Anabela Lemosová a jej organizácia za ochranu životného prostredia Justica Ambiental z Mozambiku podľa nadácie pomohli tamojším komunitám, aby sa mohli postaviť za svoje právo odmietnuť "vykorisťovateľské megaprojekty a žiadať environmentálnu spravodlivosť".



Britská výskumná skupina Forensic Architecture dostala ocenenie za "inovatívne digitálne forenzné metódy zaistenia spravodlivosti a zodpovednosti pre obete a preživších porušovania ľudských a environmentálnych práv".



Ceny Right Livelihood Awards, niekedy označované aj ako Ceny za správny život, udeľujú od roku 1980 vo švédskom Štokholme osobnostiam a organizáciám, ktoré sa zasadzujú za ľudské práva, spravodlivosť, životné prostredie a mier.



Tieto ocenenia nie sú spojené s Nobelovými cenami, ktorých laureátov za rok 2024 budú oznamovať v Štokholme a Osle počas budúceho týždňa.