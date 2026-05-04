Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 4. máj 2026Meniny má Florián
< sekcia Zahraničie

Alves z Guyany dostal päťročný dištanc za sexuálne obťažovanie

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer

Okrem päťročného zákazu činnosti mu udelili aj pokutu vo výške takmer 20-tisíc eur, pripomenula agentúra DPA.

Autor TASR
Zürich 4. mája (TASR) - Bývalý generálny sekretár Guyanskej futbalovej federácie (GFF) Ian Alves dostal päťročný zákaz pôsobenia vo futbale a súvisiacich aktivitách. Etická komisia Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) ho uznala vinného zo zneužívania svojho postavenia na sexuálne obťažovanie zamestnankýň.

Po analýze obvinení, osobných výpovedí a dôkazov došlo k rozhodnutiu, že Alves porušil článok 24 (ochrana fyzickej a duševnej integrity), článok 26 (zneužitie postavenia) a článok 14 (celkové povinnosti) etického kódexu FIFA. Okrem päťročného zákazu činnosti mu udelili aj pokutu vo výške takmer 20-tisíc eur, pripomenula agentúra DPA.
.

Neprehliadnite

Fico sa v sobotu v Moskve stretne s ruským prezidentom Putinom

SENIČOVÁ: Na európskom šampionáte je to úplne iný pocit

Premiér: Je našou povinnosťou ďalej tlačiť na rast minimálnej mzdy

KURIOZITA NA LETISKU:Zatkli ženu s 30 korytnačkami prilepenými na tele