Herečka Alyssa Milano si pripomenula tvít #MeToo spred piatich rokov

Los Angeles 16. októbra (TASR) - Americká herečka Alyssa Milanová si v sobotu pripomenula piate výročie svojho tweetu, ktorým v diskusii o sexizme a zneužívaní spopularizovala hashtag #MeToo.Pôvodný tweet zverejnila Alyssa Milanová 15. októbra 2017 a v rovnaký deň o päť rokov neskôr si to na platforme Instagram pripomenula screenshotom obrazovky pôvodného textu.Podľa agentúry DPA v ňom Milanová vyzvala: "".Na jej výzvu reagovali státisíce ľudí z celého sveta. Medzi prvými boli kolegyne-herečky Evan Rachel Woodová, Debra Messingová a Anna Paquinová.Milanová prevzala termín #MeToo od aktivistky Tarany Burkeovej. Burkeová v roku 2006 založila hnutie Me Too a jeho prostredníctvom začala zvyšovať povedomie o rozšírenosti sexuálneho zneužívania a rôznych podobách sexuálnych útokov v spoločnosti. Začala tiež pomáhať ženám s takýmito skúsenosťami.Fenomén #MeToo sa objavil krátko po tom, ako sa začalo písať o škandále súvisiacom s prípadmi sexuálneho zneužívania, z ktorých bol obviňovaný filmový producent Harvey Weinstein.V roku 2020 bol Weinstein v New Yorku odsúdený na 23 rokov väzenia za znásilnenie a ďalšie trestné činy. Súd v Los Angeles v súčasnosti pojednáva o jeho ďalšom obvinení zo sexuálneho útoku.