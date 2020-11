Alžbeta II. a princ Philip strávia lockdown na Windsorskom zámku

Windsor 2. novembra (TASR) - Britská kráľovná Alžbeta II. spolu s manželom princom Philipom odcestovali v pondelok z paláca Sandringham na východe Anglicka na Windsorský zámok pri Londýne, kde spoločne strávia druhý čiastočný lockdown. Oznámil to Buckinghamský palác, píše agentúra DPA.



Alžbeta II. sa na Windsorský zámok, vzdialený 30 kilometrov od Londýna, dočasne presťahovala spolu so svojím manželom aj v polovici marca, počas prvej vlny pandémie.



Kráľovná Alžbeta (94) a princ Philip (99) sú pre svoj vysoký vek obzvlášť ohrozenou skupinou, čo sa týka respiračného ochorenia COVID-19. Princ Philip trávi väčšinu času v Sandringhame, pričom cez víkend ho tam navštívila aj jeho manželka a v pondelok odtiaľ spoločne odcestovali do Windsoru, približuje DPA.



Britský premiér Boris Johnson v sobotu po tom, ako celkový počet prípadov nákazy presiahol jeden milión, oznámil, že v Anglicku bude zavedený druhý lockdown, ktorý potrvá štyri týždne. Čiastočné uzavretie krajiny sa začne vo štvrtok 5. novembra a potrvá do 2. decembra.



V rámci nového lockdownu budú môcť bary a reštaurácie ponúkať iba jedlo a nápoje so sebou a otvorené budú len obchody s nevyhnutným tovarom. Kaderníctva a ďalšie prevádzky poskytujúce služby zostanú zavreté. Ľudia budú môcť opúšťať svoje domovy len v niekoľkých, presne stanovených prípadoch. Zakázané bude aj cestovať na dovolenky do zahraničia.



Na rozdiel od prvého, jarného lockdownu zostanú aj naďalej otvorené školy, univerzity, výrobné závody a budú pokračovať stavebné práce.