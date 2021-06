Alžbeta II. oslávila svoje 95. narodeniny vo Windsorskom zámku

Londýn 12. júna (TASR) - Vo Windsorskom zámku pri Londýne sa v sobotu konali oficiálne oslavy 95. narodenín britskej kráľovnej Alžbety II. Pre pandémiu koronavírusu bola - rovnako ako vlani zrušená tradičná vojenský prehliadka v centre Londýna, na ktorej sa zvyčajne zúčastňujú stovky vojakov a prizerajú sa jej tisíce Londýnčanov aj turistov.



Kráľovná svoje narodeniny oslavuje každý rok dvakrát. Pokým tie skutočné slávi 21. apríla v súkromní, oficiálne oslavy s tradičnou vojenskou prehliadkou "Trooping the Colour" sa konajú vždy v júni, keďže vtedy je už zvyčajne lepšie počasie.



Pre tohtoročné oslavy sa v britských médiách vžilo označenie mini Trooping the Colour, keďže rovnako ako vlani mali podobu len malej ceremónie na nádvorí Windsorského zámku.



Panovníčke počas nej vzdali hold príslušníci škótskeho strážneho pluku britskej armády v charakteristických červeno-čiernych uniformách a kožušinových čiapkach, ktorí boli rozostavení v dvojmetrových rozstupoch. Alžbeta II. sledovala ceremóniu z malého pódia s prístreškom.



Kráľovnú si uctili aj piloti a akrobati britského kráľovského letectva, ktorí uskutočnili prelety ponad Windsorský zámok. Na oblohe po lietadlách zostali kondenzačné výpary vo farbách britskej zástavy.



Alžbeta II. sa narodila ako Elizabeth Alexandra Mary 21. apríla 1926 v Londýne, kráľovnou sa stala 6. februára 1952. Na verejných podujatiach sa zúčastňuje napriek nedávnemu úmrtiu svojho manžela Princa Philipa, ktorý zomrel v apríli vo veku 99 rokov.



Verejné oslavy narodenín britského panovníka Trooping the Colour majú viac ako 260-ročnú tradíciu. Vojenská prehliadka v Londýne sa vlani nekonala prvýkrát od roku 1955, keď ju prekazil štrajk železničiarov.