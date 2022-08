Alžbeta II. prijme nového premiéra v škótskom sídle, nie v Londýne

Londýn 31. augusta (TASR) - Britská kráľovná Alžbeta II. prijme nového premiéra, respektíve premiérku na budúci utorok (6. septembra) vo svojom škótskom sídle Balmoral. Ceremónia prijatia nového šéfa kabinetu sa pritom tradične konáva v Buckinghamskom paláci v Londýne, informuje stanica BBC.



Podľa stredajšieho vyhlásenia Buckinghamského paláca 96-ročná panovníčka prijme nového predsedu vlády v Balmorale pre svoje pretrvávajúce "problémy s mobilitou". Spolu s novým premiérom, respektíve premiérkou zavíta na Balmoral aj dosluhujúci šéf kabinetu Boris Johnson.



Ten najskôr podá demisiu a kráľovná následne vymenuje do funkcie nového predsedu vlády, ktorým sa stane buď ministerka zahraničných vecí Liz Trussová alebo exminister financií Rishi Sunak.



Počas svojej 70 rokov trvajúcej vlády Alžbeta II. vždy vymenúvala premiérov v priestoroch Buckinghamského paláca. Celkovo ich vymenovala už 14. Podľa expertov k poslednému vymenovaniu britského premiéra mimo Londýna došlo v roku 1908, teda za panovania kráľovnej Viktórie, uvádza BBC.



Kráľovnú už niekoľko mesiacov trápia problémy s pohybom a musela vynechať viacero verejných podujatí vrátane veľkonočných bohoslužieb.



Britskí vládnuci konzervatívci momentálne rozhodujú o novom predsedovi strany, ktorý sa následne stane aj predsedom vlády. Na poste premiéra nahradí dosluhujúceho Borisa Johnsona, ktorý bol donútený k rezignácii po sérii škandálov a demisií vládnych činiteľov.



Do hlasovania poštou sa môže zapojiť vyše 160.000 členov strany a víťaza oznámia 5. septembra. Hneď na druhý deň by mala prebehnúť audiencia a panovníčky na škótskom zámku Balmoral, ktorý je letným sídlom kráľovskej rodiny. Kráľovná tam tradične trávi letnú dovolenku, spravidla od augusta do októbra.



Podľa prieskumov britských médií v hlasovaní výrazne vedie Liz Trussová pred Rishim Sunakom.