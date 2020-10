Alžbeta II. znížila trest odsúdenému vrahovi za jeho chrabrosť

Londýn 18. októbra (TASR) - Britská kráľovná Alžbeta II. znížila dĺžku trestu odňatia slobody mužovi, ktorý v novembri roku 2019 pomohol zneškodniť teroristu na moste London Bridge. Zasahujúci odvážlivci vtedy teroristu spacifikovali aj za pomoci rohu narvala jednorohého a hasiaceho prístroja. Informoval o tom v nedeľu denník The Guardian.



Steven Gallant bol v roku 2005 odsúdený na 17 rokov väzenia za vraždu hasiča v meste Hulle. Vlani na 29. novembra dostal priepustku z väzenia, aby sa v Londýne zúčastnil na konferencii o návrate odsúdených do bežného života.



Konferencia sa konala v budove Fishmonger's Hall patriacej cechu obchodníkov s rybami, ktorá sa nachádza v blízkosti London Bridge.



Jedným z bývalých väzňov pozvaných na túto konferenciu bol aj Usman Khan, ktorý však na účastníkov podujatia zaútočil nožom, pričom dvoch z nich zabil.



Gallant sa spolu s ďalšími ľuďmi pokúsil zločinca na úteku zastaviť - použili na to, čo mali najbližšie po ruke - hasiaci prístroj i jeden a pol metra dlhý kel narvala, ktorý visel na stene v budove cechu.



Výsledkom tohto zásahu bolo, že teroristu na moste dolapili, zvalili na zem a zadržiavali, kým ho zneškodnila privolaná polícia.



Ako informoval britský denník, kráľovná odpustila 42-ročnému Gallantovi desať mesiacov z jeho trestu. O podmienečné prepustenie bude môcť požiadať v júni budúceho roku.



Ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že kráľovnej bolo odporúčané udeliť túto milosť za Gallantovo "mimoriadne odvážne počínanie, ktoré pomohlo zachrániť životy ľudí a ktorým vystavil svoj vlastný život smrteľnému nebezpečenstvu".



Rodina hasiča Barrieho Jacksona, ktorého Gallant zavraždil, podporila rozhodnutie o jeho predčasnom prepustení na slobodu.



Jacksonov syn Jack (21) priznal, že správu o Gallantovi prijal so "zmiešanými pocitmi", ale "to, čo sa stalo na London Bridge, ukazuje, že ľudia sa môžu zmeniť." Nevylúčil tiež, že sa jedného dňa stretne s vrahom svojho otca.



Ministerstvo spravodlivosti poznamenalo, že kráľovná len zriedka využije svoje právo na skrátenie trestu osobám odsúdeným za vraždu.



Posledným vrahom, ktorý dostal kráľovskú milosť, bol bývalý vodca Írskej republikánskej armády (IRA) a policajný informátor Sean O’Callaghan, ktorý bol prepustený pred takmer 25 rokmi.