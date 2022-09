Alžbetu II. pochovajú vedľa jej manžela na Windsorskom hrade

Londýn 15. septembra (TASR) - Buckinghamský palác zverejnil vo štvrtok ďalšie podrobnosti o pohrebe britskej kráľovnej Alžbety II. Potvrdil, že ju v pondelok uložia na posledné miesto odpočinku na Windsorskom hrade vedľa jej zosnulého manžela princa Philipa. TASR prevzala informácie od televízií Sky News a BBC.



Pohrebu bude ešte v piatok večer predchádzať vigília pri Alžbetinej rakve za účasti jej štyroch detí vrátane nového kráľa Karola III.



Rakva je uložená vo Westminsterskej sále, najstaršej časti sídla britského parlamentu, kde zosnulej panovníčke vyjadrujú poslednú úctu tisíce ľudí. Rad čakajúcich vo štvrtok stále rástol a na poludnie dosahoval takmer 6,5 kilometra.



Dvere Westminsterskej sály zatvoria v pondelok ráno o 6.30 h miestneho času (7.30 h SELČ). O štyri hodiny neskôr prepravia rakvu na delovej lafete v sprievode členov kráľovskej rodiny do Westminsterského opátstva.



Pohrebná bohoslužba v tomto chráme, ktorý sa oficiálne nazýva Kolegiálny kostol sv. Petra vo Westminstri, sa začne o 11.00 h (12.00 h SELČ). Zúčastní sa na nej približne 2000 hostí vrátane početných hláv štátov a vlád z celého sveta i niekoľkých európskych kráľovien a kráľov.



Štátny pohreb vo Westminsterskom opátstve sa skončí dvoma minútami ticha, ktoré budú držať v celom Spojenom kráľovstve.



Alžbetinu rakvu po omši prevezú v sprievode za zvuku zvona Big Ben k Wellingtonovmu oblúku, kde ju premiestnia do štátneho pohrebného voza. Ten ju dopraví na hrad Windsor západne od Londýna, kde sa o 16.00 h (17.00 h SELČ) uskutočnia v Kaplnke sv. Juraja pohrebné obrady za účasti okolo 800 ľudí.



Približne o 19.30 h (20.30 h SELČ) bude nasledovať súkromný pohreb v Pamätnej kaplnke kráľa Juraja VI., kde Alžbetu II. uložia do hrobu k jej manželovi princovi Filipovi, ktorý zomrel vlani v apríli vo veku 99 rokov.



Alžbeta II. zomrela vo štvrtok 8. septembra vo veku 96 rokov vo svojom letnom sídle Balmoral v Škótsku. Na tróne bola 70 rokov.