Alžírčania budú v novembri hlasovať o zmene ústavy

Alžír 24. augusta (TASR) - Referendum o zmene ústavy v Alžírsku sa uskutoční 1. novembra. Informoval o tom v pondelok večer úrad alžírskeho prezidenta Abdala Madžída Tabbúna, píše agentúra AFP.



"Po konzultáciách so zainteresovanými stranami sa rozhodlo stanoviť termín referenda o návrhu na zmenu ústavy na 1. novembra 2020," uviedla prezidentská kancelária.



Termín referenda Alžírsko ohlásilo po stretnutí prezidenta so šéfom volebnej komisie.



Avizované zmeny v ústave majú podľa agentúry Reuters prispieť k posilneniu demokracie v krajine a posilniť právomoci parlamentu a premiéra na úkor prezidenta, čím sa má zabezpečiť lepšie rozdelenie politickej moci.



Tabbún, ktorý bol zvolený do funkcie hlavy štátu vlani v decembri, opakovane prisľúbil, že zavedie politické a ekonomické reformy, a splní tak požiadavky vyslovené počas demonštrácií proti dlhoročnému autoritárskemu prezidentovi Abdalovi Azízovi Buteflikovi. Ten odstúpil z funkcie v apríli 2019 pod tlakom masových prodemokratických protestov.



Plánovaný termín konania referenda je zároveň výročím začiatku alžírskej vojny za nezávislosť od Francúzska, ktorá prebehla v rokoch 1954-1962.