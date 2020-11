Alžírčania hlasujú v referende o zmenách ústavy

Alžír 1. novembra (TASR) - Obyvatelia Alžírska hlasujú v nedeľu v referende o novelizácii ústavy. Vláda dúfa, že týmto spôsobom utlmí aktivity protestného hnutia Hirak, píše agentúra AFP.



Ním spoluorganizované masové protesty viedli v apríli minulého roka k odstúpeniu dlhoročného prezidenta Abdala Azíza Butefliku. Demonštrácie však aj potom pokračovali a ich účastníci požadovali ďalekosiahle politické reformy.



Mnoho Alžírčanov vyčíta vláde nekompetentnosť a korupciu. Protesty sa opäť zintenzívnili v decembri 2019 po zvolení 74-ročného bývalého premiéra Abdala Madžída Tabbúna, považovaného za Buteflikovu pravú ruku, za nového prezidenta.



Pred referendom Tabbún vyhlásil, že návrh novej ústavy, o ktorom sa bude hlasovať, akceptuje požiadavky protestného hnutia. Analytici však tvrdia, že neprináša zásadné zmeny. Do procesu jeho prípravy neboli podľa ústavného experta Zaída Alího zapojení zástupcovia hnutia Hirak. Nová ústava navonok zaručuje nové sociálne a ekonomické práva, nie sú však vymáhateľné a teda sú to iba prázdne sľuby, tvrdí Alí.



Navrhované zmeny dávajú hlave štátu tiež právomoc vymenovať guvernéra centrálnej banky, predsedu ústavného súdu a štyroch z 12 sudcov.



Aj predstavitelia hnutia Hirak návrh novej ústavy odmietli a voličov vyzvali, aby referendum bojkotovali.



Volebné miestnosti sú otvorené od 08.00 h do 19.00 h SEČ. Približne 24 miliónov voličov môže hlasovať vo vyše 60.000 volebných miestnostiach. Výsledky referenda, ktoré sa koná v deň 66. výročia začiatku vojny za nezávislosť od Francúzska, oznámia v pondelok.



Tabbún je v súčasnosti hospitalizovaný v nemocnici v Nemecku. Údajne trpí ochorením COVID-19. O jeho zdravotnom stave nie sú známe podrobnosti.