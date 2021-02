Alžírčania na výročie protestov žiadali odchod politických špičiek

Alžír 22. februára (TASR) - Tisíce Alžírčanov v pondelok pochodovali ulicami metropoly Alžír i ďalších miest, aby si pripomenuli druhé výročie protivládneho protestného hnutia v krajine.



Ako pripomenula agentúra AFP, protestné hnutie, známe pod názvom Hirak, prinútilo v apríli roku 2019 dlhoročného prezidenta Abdala Azíza Butefliku, aby odstúpil z funkcie.



Pondelková demonštrácia v Alžíri bola najväčšia od prerušenia protestov v marci minulého roku, keď aj v Alžírsku vypukla epidémia vírusového respiračného ochorenia COVID-19 a verejné zhromaždenia boli obmedzené.



Demonštranti v Alžíri v pondelok upozornili, že do ulíc nevyšli pre to, aby "oslavovali", ale aby žiadali odchod súčasnej politickej elity. Tá podľa nich predstavuje len malú zmenu oproti režimu, na ktorého čele dve desaťročia stál Buteflika.



Pochod demonštrantov ulicami Alžíru monitorovali policajti, a to aj za pomoci vrtuľníkov. Polícia pristúpila aj ku cestným kontrolám, v dôsledku čoho vznikali po celom meste zápchy a tvorili sa kolóny áut. Na mnohých miestach policajti robili aj kontroly totožnosti, pričom došlo k viacerým zatknutiam.



Polícia v Alžíri sa okrem toho pokúsila zabrániť demonštrantom, aby sa zišli okolo budovy Veľkej pošty. Tá bola pred dvoma rokmi centrom masových protestov proti Buteflikovmu zámeru kandidovať v prezidentských voľbách na piate funkčné obdobie. O funkciu sa chcel opäť uchádzať napriek svojmu vysokému veku a krehkému zdraviu po mŕtvici prekonanej v roku 2013.



Protesty sa následne preniesli aj do ďalších miest a v konečnom dôsledku prispeli k tomu, že Buteflika sa vzdal funkcie. Veľkú rolu zohralo aj to, že Buteflika stratil podporu armády.



Podľa svedkov a reakcií na sociálnych sieťach sa podobné pochody ako v Alžíri konali v pondelok aj v mestách Annába, Oran, Satíf a Mustagánam.



Už minulý utorok sa tisíce Alžírčanov zhromaždili v meste Charatta na severe krajiny, kde v roku 2019 došlo k prvému veľkému protestu proti Buteflikovmu zámeru kandidovať na piate prezidentské obdobie. Prvé celoštátne protesty sa vtedy v Alžírsku konali o týždeň neskôr.