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Alžírske úrady zabili dvoch Maročanov za údajné pašovanie drog
Marocké úrady sa k incidentu doposiaľ nevyjadrili.
Autor TASR
Alžír 21. novembra (TASR) - Alžírsko v sobotu oznámilo, že zabilo dvoch Maročanov za údajné pašovanie drog na svoje územie. Krajina o incidente informovala iba niekoľko dní po tom, čo prezident Abdal Madžíd Tebbún prisľúbil podniknúť ďalšie kroky proti pašerákom. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Alžírske ministerstvo obrany uviedlo, že obaja Maročania „neuposlúchli príkaz zastaviť“, a armáda ich následne zastrelila. Nateraz nie je jasné, či boli tieto osoby tiež ozbrojené. Marocké úrady sa k incidentu doposiaľ nevyjadrili.
V samostatnom vyhlásení rezort obrany oznámil, že zadržal 17 pašerákov a zaistil veľké množstvo hašišu pochádzajúceho z Maroka.
Minulý týždeň v nedeľu prirovnal Tebbún pašovanie drog do Alžírska k vojnovému činu. „Je to vojna vyhlásená proti Alžírsku a keď je vojna, armáda je samozrejme na fronte... Ak to bude potrebné, môžeme ísť ďalej, dokonca až k zdroju výroby drog, v rámci legitímnej sebaobrany,“ vyhlásil vtedy alžírsky prezident.
AFP zdôrazňuje, že vo svojom vyjadrení síce Maroko nespomenul, Alžírsko však často obviňuje svojho suseda z dovozu drog. Vzťahy medzi krajinami sú napäté od roku 2021, kedy Alžírsko prerušilo diplomatické styky.
Alžírske ministerstvo obrany uviedlo, že obaja Maročania „neuposlúchli príkaz zastaviť“, a armáda ich následne zastrelila. Nateraz nie je jasné, či boli tieto osoby tiež ozbrojené. Marocké úrady sa k incidentu doposiaľ nevyjadrili.
V samostatnom vyhlásení rezort obrany oznámil, že zadržal 17 pašerákov a zaistil veľké množstvo hašišu pochádzajúceho z Maroka.
Minulý týždeň v nedeľu prirovnal Tebbún pašovanie drog do Alžírska k vojnovému činu. „Je to vojna vyhlásená proti Alžírsku a keď je vojna, armáda je samozrejme na fronte... Ak to bude potrebné, môžeme ísť ďalej, dokonca až k zdroju výroby drog, v rámci legitímnej sebaobrany,“ vyhlásil vtedy alžírsky prezident.
AFP zdôrazňuje, že vo svojom vyjadrení síce Maroko nespomenul, Alžírsko však často obviňuje svojho suseda z dovozu drog. Vzťahy medzi krajinami sú napäté od roku 2021, kedy Alžírsko prerušilo diplomatické styky.