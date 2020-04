Alžírske úrady zrejme zablokovali prístup k ďalšiemu proopozičnému web

Alžír 21. apríla (TASR) - Alžírske úrady zablokovali tretí internetový spravodajský portál, ktorý sa vo svojich materiáloch venoval protivládnemu protestnému hnutiu Hirak.



Organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) okrem toho vyjadrila obavy, že návrh zákona o falošných správach by mohol byť v Alžírsku použitý ako ďalší nástroj na "vyvíjanie tlaku na médiá".



Cieľom návrhu zákona je "kriminalizovať falošné správy", ktoré podľa úradov môžu oslabiť národnú bezpečnosť.



"Alžírsko je krajinou, ktorá zaznamenáva najväčší počet úmrtí na koronavírus v Afrike, ale úrady radšej prenasledujú slobodnú tlač,“ povedal riaditeľ RSF pre Severnú Afriku Suhajíb Chajati.



Tlačová agentúra AFP pripomenula, že alžírske úrady začiatkom apríla zablokovali spravodajské weby Maghreb Emergent a Radio M. Od nedele je neprístupný aj web Interlignes, uviedol jeho zakladateľ Buzid Ichalalene. Dodal, že úrady sa snažia tlačiť na seriózne médiá, "aby umožnili existenciu iba priemerných".



Podľa AFP sa k situácii nevyjadril žiadny z príslušných alžírskych úradov.



Tie sa vlani zamerali na portál Interlignes za to, že jeho novinári informovali o protestnom hnutí Hirak.



Hnutím Hirak spoluorganizované masové protesty v Alžírsku vypukli vlani po tom, čo vtedajší prezident Abdal Azíz Buteflika oznámil, že sa bude vo voľbách uchádzať o piaty prezidentský mandát, a to aj napriek svojmu krehkému zdraviu po mŕtvici prekonanej v roku 2013.



Pod tlakom protestov, ale najmä po strate podpory armády Buteflika odstúpil. Protesty proti medzičasom už novému vedeniu a novému prezidentovi Abdalovi Madžídovi Tabbúnovi pokračovali v Alžírsku až donedávna, keď úrady pre epidémiu koronavírusu obmedzili vychádzanie ľudí. Podľa najnovších informácií si epidémia choroby COVID-19 v Alžírsku vyžiadala 384 obetí. Pozitívne testovaných bolo viac ako 2700 osôb.



Saíd Salhi, viceprezident Alžírskej ligy na ochranu ľudských práv (LADDH), uviedol, že alžírske vedenie sa zameriava na online médiá, pretože sú "aktívnejšie" a "unikajú vládnej kontrole". Salhi povedal, že nový návrh zákona je "ďalším pritvrdením" proti slobodám“ v Alžírsku. Účelom predloženého návrhu zákona je "legalizovať represívnu kampaň, ktorá sa už mesiace zameriava na aktivistov hnutia Hirak, novinárov a obhajcov ľudských práv," domnieva sa Salhi.



Podľa RSF predložený návrh zákona sa po svojom schválení môže stať ďalším nástrojom na umlčanie novinárov.



Agentúra AFP pripomenula, že v Alžírsku sú väzení najmenej dvaja novinári. Medzi nimi je aj Chálid Drarini, spravodajca francúzskej televízie TV5 Monde a aktivista RSF.