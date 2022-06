Alžírskeho mediálneho magnáta odsúdili za korupciu

Alžír 13. júna (TASR) - Generálneho riaditeľa poprednej alžírskej súkromnej mediálnej skupiny odsúdil v pondelok alžírsky súd na desať rokov väzenia za korupciu. Informovala o tom agentúra AFP, ktorá dodala, že odsúdený, 50-ročný Anís Rahmáni, mal blízko ku klanu exprezidenta Abdala Azíza Butefliku a vyjadroval nesúhlas so súčasným prezidentom Abdalom Madžídom Tabbúnom.



Rahmani, vlastným menom Muhammad Mukaddim, si už odpykáva trojročný trest väzenia vynesený v inom prípade. Teraz absolvuje len nový, prísnejší trest, keďže tresty odňatia slobody sa v Alžírsku nesčítavajú.



Podľa oficiálnej agentúry APS bol Anís Rahmáni súdne stíhaný za "zneužitie finančných prostriedkov spoločnosti Sarl El-Athir Presse", ktorá je súčasťou skupiny Ennahar, ako aj za porušenie devízových predpisov, obchodovanie s vplyvom s cieľom získať neoprávnené výhody.



Spoločnosť El-Athir Presse dostala aj pokutu v prepočte takmer 209.000 eur a príkaz zaplatiť do štátnej pokladnice viac ako 65.000 eur.



Spravodajský 24-hodinový kanál Ennahar TV, ktorý spustil vysielanie v roku 2012, je v Alžírsku považovaný za najvplyvnejší. Je však aj terčom kritiky za to, že je "zbraňou" proti odporcom "systému" zosnulého bývalého prezidenta Abdala Azíza Butefliku, ktorý bol v roku 2019 nútený odstúpiť pod tlakom armády a protestného hnutia Hirak.



Počas kampane pred prezidentskými voľbami v decembri 2019 tento televízny kanál zaútočil na kandidáta Abdala Madžída Tabbúna, ktorý je teraz alžírskym prezidentom.



Informácie o Rahmaniho prípade sa dostali na verejnosť po sérii rozsudkov vynesených nad inými osobami blízkymi Buteflikovi.