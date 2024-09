Alžírski kandidáti kritizujú nezrovnalosti pri oznámení výsledkov

Alžír 9. septembra (TASR) - Všetci traja prezidentskí kandidáti v Alžírsku vrátane ohláseného víťaza, úradujúceho prezidenta Abdala Madžída Tabbúna, v nedeľu kritizovali volebný úrad za nezrovnalosti pri oznámení výsledkov. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AP.



Ohlásené výsledky sú podľa kandidátov v rozpore s predchádzajúcimi údajmi o volebnej účasti. Táto kritika poznačila na prvý pohľad jasné znovuzvolenie Tabbúna.



Alžírsky národný volebný úrad (ANIE) v nedeľu oznámil, že Tabbún v prezidentských voľbách zvíťazil so ziskom 94,7 percenta hlasov. Umierneného islamistu Abdala Alího Hassaního Šarífa podľa ANIE podporilo 3,2 percenta voličov a na poslednom mieste skončil so ziskom iba 2,2 percenta hlasov ľavicový kandidát Jusef Aušiš.



Volebné štáby všetkých troch prezidentských kandidátov v spoločnom vyhlásení o niekoľko hodín obvinili volebný úrad z oznámenia rozporuplných výsledkov.



Podľa AP zatiaľ nie je jasné, čo bude nasledovať po vyjadrení pochybností zo strany všetkých kandidátov a či to môže oddialiť potvrdenie výsledkov.



Tabbúnovi medzičasom zagratuloval k znovuzvoleniu francúzsky prezident Emmanuel Macron, uviedol podľa agentúry AFP Elyzejský palác. Macron vyzdvihol "výnimočný vzťah" medzi oboma krajinami i napriek častému napätiu, informoval Elyzejský palác vo vyhlásení. "Dialóg medzi našimi krajinami je nevyhnutný," dodal.



Tabbún, ktorého podporuje armáda, sa stal prezidentom v roku 2019 po rozsiahlych protestoch, ktoré viedli k rezignácii jeho predchodcu Abdala Azíza Butefliku po 20 rokoch pri moci. Protesty trvali viac ako rok a demonštranti na nich požadovali skoncovanie s korupciou a zosadenie vládnej elity. Demonštrácie nakoniec obmedzila pandémia ochorenia COVID-19.



Alžírsko, bývalá francúzska kolónia, je dôležitým dodávateľom energetických surovín do Európy.