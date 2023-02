Alžírsko a Rusko chcú posilniť vojenské vzťahy

Alžír 28. februára (TASR) - Veliteľ alžírskej armády v pondelok prijal najvyššie postaveného bezpečnostného predstaviteľa Ruska. Cieľom ich stretnutia bolo posilnenie vojenských vzťahov, uviedlo ministerstvo obrany v Alžíri. TASR správu prevzala zo servisu tlačovej agentúry AFP.



Generál Sajíd Čengríha povedal, že návšteva tajomníka ruskej Bezpečnostnej rady Nikolaja Patruševa odráža "pevné želanie oboch krajín posilniť ich historické a strategické partnerstvo, najmä v oblasti vojenskej spolupráce", uvádza sa vo vyhlásení.



Patrušev uviedol, že Rusko pracuje na "ďalšom posilnení" vzájomných vzťahov. Podľa záberov, ktoré odvysielala alžírska štátna televízia, sa Patrušev stretol aj s alžírskym prezidentom Abdalom Madžídom Tabbúnim, ktorý má v máji navštíviť Rusko.



Moskva je už desaťročia hlavným dodávateľom zbraní do Alžírska, ktoré má jednu z najsilnejších armád v Afrike.



Alžírsko, hlavný dodávateľ plynu do Európy, ktorá ho má nedostatok, udržiava vrelé vzťahy nielen s európskymi susedmi, ale aj s Moskvou - a to napriek prebiehajúcej ruskej agresii na Ukrajine.



Bilaterálne obchody medzi Ruskom a Alžírskom mali v roku 2021 hodnotu troch miliárd dolárov, a to aj napriek covidovej pandémii.