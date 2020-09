Alžírsko obvinilo Reportérov bez hraníc z pokusu o destabilizáciu

Alžír 21. septembra (TASR) - Alžírsky prezident Abdal Madžíd Tabbún obvinil medzinárodnú organizáciu Reportéri bez hraníc (RSF) z pokusu o "destabilizáciu" krajiny prostredníctvom kampane proti uväzneniu miestneho novinára Chálida Drariního. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP.



Ľudskoprávne skupiny sa podľa Tabbúna na Alžírsko zamerali, aby oslabili jeho stabilitu. "Štáty na nás neútočia priamo, ale dávajú to na starosť mimovládnym organizáciám," uviedol prezident, pričom podľa AFP konkrétne menoval RSF.



Chálid Drariní, bývalý spravodajca francúzskej televízie TV5 Monde a aktivista RSF, bol od 29. marca vo vyšetrovacej väzbe za údajné podnecovanie neozbrojeného zhromažďovania, ako aj pre podozrenie z ohrozenia národnej jednoty. Minulý týždeň (15. septembra) ho odsúdili na dva roky väzenia za svoje spravodajstvo o protestnom hnutí, ktoré minulý rok zvrhlo bývalého prezidenta Abdala Azíza Butefliku.



Podľa prezidenta Tabbúna v Alžírsku "nikto nie je väznený za článok, ktorý napísal". "Zakazujeme urážky a útoky na záležitosti týkajúce sa národnej bezpečnosti," pokračoval Tabbún. Podľa neho bol Drariní odsúdený za "zapojenie sa do záležitosti, ktorá nemá nič spoločného s tlačou".



Alžírsky minister komunikácií Ammár Bilhímar uviedol, že tento novinár pracoval bez profesionálneho tlačového preukazu a údajne ho platili "cudzie veľvyslanectvá".



"Sme pobúrení slepou tvrdohlavosťou alžírskych sudcov, ktorí práve odsúdili (Drariního)," povedal šéf RSF Christophe Deloire. "Chálidove zadržanie dokazuje, že (alžírsky) režim sa dostal do logiky absurdných, nespravodlivých a násilných represií," uviedol Deloire na Twitteri.



Alžírsko sa nachádza na 146. priečke zo 180 krajín Svetového indexu slobody tlače, ktorý RSF aktualizovala tento rok.