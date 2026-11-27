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Alžírsko odmietlo rozširovanie vojny na Ukrajine do Líbye
Neakceptujeme prelievanie rusko-ukrajinskej vojny do nášho regiónu, uviedol alžírsky minister zahraničných vecí Ahmad Attáf s tým, že útoky na lode možno len odsúdiť.
Autor TASR
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Alžír 27. novembra (TASR) - Alžírsko vo štvrtok odmietlo „prelievanie“ vojny na Ukrajine do Líbye po tom, čo Kyjev podnikol smrtiaci útok na dve ruské lode pri východolíbyjskom meste Benghází. Zároveň vyzvalo na ukončenie politického rozkolu v Líbyi, ktorá je jeho susednou krajinou, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Neakceptujeme prelievanie rusko-ukrajinskej vojny do nášho regiónu,“ uviedol alžírsky minister zahraničných vecí Ahmad Attáf s tým, že útoky na lode možno „len odsúdiť“.
Nedeľné ukrajinské dronové útoky, pri ktorých zahynuli dvaja líbyjskí vojaci, sú podľa Attáfa „ostrou pripomienkou naliehavej potreby dosiahnuť riešenie, ktoré ukončí krízu“ v Líbyi. „Rozkol v Líbyi je hlboký na všetkých úrovniach,“ konštatoval šéf alžírskej diplomacie. Zároveň vyzval na „inkluzívny politický proces, ktorý povedie k zjednoteným a legitímnym inštitúciám... bez zahraničného diktátu“.
Líbya je rozdelená medzi medzinárodne uznanú vládu podporovanú OSN v Tripolise a paralelnú administratívu na východe krajiny. Tú podporuje poľný maršal Chalífa Haftar, ktorý udržiava úzke väzby s Ruskom a Spojenými arabskými emirátmi (SAE).
Attáf uviedol, že problémy v Líbyi a v regióne Sahelu sú „vzájomne prepojené“, pričom hlavným zdrojom obáv Alžírska je zahraničné zasahovanie. Minister nekonkretizoval žiadnu krajinu zasahujúcu do diania v Líbyi a regióne Sahelu, avšak Alžír v minulosti opakovane obvinil zo zasahovania v oblasti práve SAE. S touto krajinou Perzského zálivu Alžírsko po rokoch napätia v septembri prerušilo diplomatické styky.
Alžírsky parlament minulý mesiac zároveň schválil vyslanie alžírskych vojakov do Nigeru s deklarovaným cieľom „chrániť energetické zariadenia“ v blízkosti ich spoločných hraníc. Podľa dostupných správ však majú byť alžírski vojaci umiestnení na základni v púštnej oblasti Madama, ktorá leží bližšie k južnej hranici Líbye. Podľa agentúry AFP ide o bezprecedentný krok.
„Neakceptujeme prelievanie rusko-ukrajinskej vojny do nášho regiónu,“ uviedol alžírsky minister zahraničných vecí Ahmad Attáf s tým, že útoky na lode možno „len odsúdiť“.
Nedeľné ukrajinské dronové útoky, pri ktorých zahynuli dvaja líbyjskí vojaci, sú podľa Attáfa „ostrou pripomienkou naliehavej potreby dosiahnuť riešenie, ktoré ukončí krízu“ v Líbyi. „Rozkol v Líbyi je hlboký na všetkých úrovniach,“ konštatoval šéf alžírskej diplomacie. Zároveň vyzval na „inkluzívny politický proces, ktorý povedie k zjednoteným a legitímnym inštitúciám... bez zahraničného diktátu“.
Líbya je rozdelená medzi medzinárodne uznanú vládu podporovanú OSN v Tripolise a paralelnú administratívu na východe krajiny. Tú podporuje poľný maršal Chalífa Haftar, ktorý udržiava úzke väzby s Ruskom a Spojenými arabskými emirátmi (SAE).
Attáf uviedol, že problémy v Líbyi a v regióne Sahelu sú „vzájomne prepojené“, pričom hlavným zdrojom obáv Alžírska je zahraničné zasahovanie. Minister nekonkretizoval žiadnu krajinu zasahujúcu do diania v Líbyi a regióne Sahelu, avšak Alžír v minulosti opakovane obvinil zo zasahovania v oblasti práve SAE. S touto krajinou Perzského zálivu Alžírsko po rokoch napätia v septembri prerušilo diplomatické styky.
Alžírsky parlament minulý mesiac zároveň schválil vyslanie alžírskych vojakov do Nigeru s deklarovaným cieľom „chrániť energetické zariadenia“ v blízkosti ich spoločných hraníc. Podľa dostupných správ však majú byť alžírski vojaci umiestnení na základni v púštnej oblasti Madama, ktorá leží bližšie k južnej hranici Líbye. Podľa agentúry AFP ide o bezprecedentný krok.