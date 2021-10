Alžírsko odmietlo zasahovanie Francúzska do vnútorných záležitostí

Alžír 3. októbra (TASR) - Alžírsko kritizovalo v sobotu Francúzsko za "neprípustné zasahovanie" do svojich vnútorných záležitostí.



Ako píše agentúra AFP, správa prichádza len niekoľko hodín po tom, čo Alžírsko povolalo svojho veľvyslanca v Paríži na konzultácie do vlasti v reakcii na údajné vyjadrenia francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, o ktorých v sobotu informovali viaceré médiá.



Macron podľa denníka Le Monde povedal, že v Alžírsku vládne "politicko-vojenský systém". Táto africká krajina má podľa Macrona tiež "oficiálnu históriu", ktorá bola "úplne prepísaná", dodal Le Monde. Macron tieto citáty nepoprel.



"Po vyjadreniach, ktoré neboli popreté a ktoré niekoľko francúzskych zdrojov pripísalo (Macronovi), Alžírsko vyjadruje kategorické odmietnutie neprípustného zasahovania do svojich vnútorných záležitostí," uvádza sa vo vyhlásení prezidentskej kancelárie alžírskeho prezidenta Abdala Madžída Tabbúna.



Táto najnovšia diplomatická roztržka prichádza v čase, keď sa obe krajiny sporia o víza pre alžírskych občanov.



Francúzsko v utorok uviedlo, že výrazne obmedzí počet víz udeľovaných občanom Alžírska, Maroka a Tuniska. Vláda v Paríži zároveň tieto niekdajšie francúzske kolónie obvinila, že toho nerobia dosť pre umožnenie návratu nelegálnych migrantov z Francúzska do ich vlasti.