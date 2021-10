V Alžírsku po prevrátení lode zachránili 13 migrantov

Alžír 17. októbra (TASR) - Príslušníci alžírskej pobrežnej stráže vyzdvihli zo Stredozemného mora telá štyroch ľudí a ďalších 13 osôb zachránili po tom, ako sa ich loď prevrátila. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP s odvolaním sa na alžírske ministerstvo obrany.



Podľa rezortu sa pobrežnej stráži a záchrannému vrtuľníku podarilo zachrániť z vody 13 migrantov. Ďalší štyria sa utopili po tom, čo sa ich čln prevrátil 16 námorných míľ severne od hlavného mesta Alžír. Ich štátna príslušnosť nie je známa.



Ako píše AFP, mnoho mladých Alžírčanov sa vydáva na nebezpečnú plavbu cez Stredozemné more s cieľom dostať sa do Európy. Tento rok bolo na mori doposiaľ zadržaných 4704 Alžírčanov.



Alžírsko v roku 2009 ratifikovalo zákon, na základe ktorého hrozí za nelegálnu migráciu až šesť mesiacov väzenia, no mnoho mladých ľudí to od pokusov o preplávanie Stredozemného mora neodradilo.