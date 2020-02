Alžírsko ponúklo sprostredkovanie mieru v Líbyi

Paríž 20. februára (TASR) - Alžírsko je pripravené sprostredkovať mier, ktorý by ukončil ozbrojený konflikt v susednej Líbyi. Uviedol to alžírsky prezident Abdal Madžíd Tabbún v rozhovore pre štvrtkové vydanie francúzskeho denníka Le Figaro.



"V prípade, že dostaneme mandát od Bezpečnostnej rady OSN, dokážeme rýchlo zabezpečiť mier pre Líbyu, pretože Alžírsko je úprimný a dôveryhodný mediátor, ktorého akceptujú všetky líbyjské kmene," vyhlásil prezident Tabbún.



Zároveň poprel, že by za jeho ponukou stáli nejaké hegemonistické ambície a snahy o ovládnutie ropného bohatstva "bratskej" Líbye. Podľa neho je potrebné podnietiť všetky zúčastnené strany líbyjského konfliktu k dialógu, ktorý by umožnil znovuvybudovanie vojnou zničenej krajiny.



Líbyjská vláda národnej jednoty v stredu pozastavila svoju účasť na rozhovoroch sprostredkovaných OSN, ktorých cieľom je vyrokovanie trvalého mieru v tejto vojnou sužovanej severoafrickej krajine. Reagovala tak na utorkový útok na prístav v líbyjskej metropole Tripolis. Tú sa už od vlaňajšieho apríla pokúšajú dobyť jednotky poľného maršala Chalífu Haftara, ktorý sa usiluje zvrhnúť medzinárodne uznanú vládu.



Útok na tripoliský prístav predstavuje najnovšie porušenie nestabilného prímeria, ktoré vstúpilo do platnosti v januári. Prímerie sprostredkovalo Rusko, ktoré podporuje Haftara, a Turecko, ktoré podporuje medzinárodne uznanú vládu v Tripolise.



Veľvyslanec pri OSN pre Líbyu Ghassan Salamé v utorok otvoril vo švajčiarskej Ženeve druhé kolo mierových rozhovorov o ukončení bojov medzi znepriatelenými líbyjskými stranami. V Líbyi panuje chaos od zvrhnutia režimu Muammara Kaddáfího v roku 2011.