Alžírsko povolalo do vlasti svojho veľvyslanca v Paríži

Alžír 2. októbra (TASR) - Alžírsko povolalo svojho veľvyslanca v Paríži na konzultácie do vlasti. Stalo sa tak po tom, ako sa Francúzsko rozhodlo výrazne obmedziť počet víz pre alžírskych občanov, informovala v sobotu agentúra AFP.



"Alžírsko povoláva svojho veľvyslanca z Paríža na konzultácie, pričom k tejto záležitosti bude (neskôr) vydané vyhlásenie," uviedla alžírska štátna televízia s odvolaním sa na kanceláriu alžírskeho prezidenta Abdala Madžída Tabbúna.



Alžírske ministerstvo zahraničných vecí si už v stredu predvolalo francúzskeho veľvyslanca v Alžíri, aby mu tlmočilo oficiálny protest proti rozhodnutiu francúzskej vlády vo veci víz.



Francúzsko v utorok uviedlo, že výrazne obmedzí počet víz udeľovaných občanom Alžírska, Maroka a Tuniska. Vláda v Paríži zároveň tieto niekdajšie francúzske kolónie obvinila, že toho nerobia dosť pre umožnenie návratu nelegálnych migrantov z Francúzska do ich vlasti.



Francúzska vláda z tohto dôvodu zredukuje počet víz dostupných pre občanov Alžírska a Maroka, kým počet víz dostupných pre Tunisanov zníži takmer o tretinu. "Je to nevyhnutné rozhodnutie, pretože tieto krajiny neprijímajú späť občanov, ktorých... nemôžeme ponechať vo Francúzsku," uviedol hovorca francúzskej vlády.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron podľa stanice dospel k tomuto rozhodnutiu ešte v auguste po tom, ako zlyhali diplomatické snahy o vyriešenie sporov okolo navracania migrantov do týchto afrických krajín.