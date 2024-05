Alžírsko predloží návrh rezolúcie OSN o ukončení zabíjania v Rafahu

New York 29. mája (TASR) - Alžírsko predloží návrh rezolúcie Organizácie Spojených národov (OSN), ktorá bude požadovať ukončenie "zabíjania" v Rafahu, informoval po utorkovom mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) veľvyslanec tejto africkej krajiny. TASR sa odvoláva na agentúru AFP.



O utorkové mimoriadne zasadnutie BR OSN požiadalo po nedeľňajšom izraelskom útoku v utečeneckom tábore Tal as-Sultán v západnej časti Rafahu práve Alžírsko. Alžírsky veľvyslanec neuviedol, kedy by sa podľa neho mohlo o rezolúcii hlasovať.



"Je najvyšší čas, aby táto rada začala konať. Je to otázka života a smrti. Je to naliehavá záležitosť," povedal ešte pred zasadnutím BR OSN francúzsky veľvyslanec Nicolas de Riviere.



Ministerstvo zdravotníctva v palestínskej enkláve po spomínanom útoku hlásilo najmenej 45 mŕtvych, najmä žien a detí, a desiatky zranených, ktorí utrpeli ťažké popáleniny, zlomeniny a zranenia spôsobené črepinami. Predstaviteľ civilnej obrany tejto palestínskej enklávy uviedol, že ďalší izraelský útok na utečenecký tábor západne od Rafahu zabil v utorok ďalších najmenej 21 ľudí.



Izrael napriek tlaku Spojených štátov a ďalších západných krajín vedie vojenské operácie v Rafahu, ktorý je plný ľudí, ktorí utiekli pred bojmi v iných častiach Pásma Gazy.