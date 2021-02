Prezident Tabbún sa vrátil do vlasti po operácii a liečbe v Nemecku

Alžír 12. februára (TASR) - Alžírsky prezident Abdal Madžíd Tabbún sa v piatok vrátil do Alžíru z Nemecka, kam odišiel pred mesiacom, aby tam podstúpil operáciu i liečbu. Informovala o tom agentúra AFP s odolaním sa na miestne médiá.



Dôvodom hospitalizácie v Nemecku boli problémy s chodidlom, ktoré sa u prezidenta objavili po prekonaní ochorenia COVID-19.



Tabbúna (75), ktorý je tuhým fajčiarom, previezli do nemocnice v Nemecku už koncom vlaňajšieho októbra, niekoľko dní po tom, čo sa stiahol do "dobrovoľnej karantény", pretože u niekoľkých jeho spolupracovníkov sa prejavili príznaky nákazy koronavírusom. V nemocnici ostal do konca novembra, pričom v Nemecku bol aj počas obdobia rekonvalescencie. Do Alžírska sa vrátil 29. decembra.



Do nemocnice v Nemecku sa opätovne vrátil 10. januára, pričom desať dní na to tam podstúpil "úspešnú operáciu" chodidla, informovala jeho kancelária.



Dodatočná operácia a liečba Tabbúna bola podľa alžírskych médií naplánovaná už predtým, než sa prezident vlani v decembri vrátil z Nemecka, no museli ju odložiť pre "naliehavé záležitosti", ktoré mal v Alžírsku. Posun liečby bol možný, keďže nešlo o naliehavé ošetrenie.



Tabbún 31. decembra podpísal nový štátny rozpočet na rok 2021 a 1. januára novú alžírsku ústavu. Oba tieto kroky mohol urobiť len na území Alžírska.



Tabbún sa stal prezidentom v decembri 2019, osem mesiacov po tom, ako v dôsledku masových protestov odstúpil jeho predchodca, dlhoročný prezident Abdal Azíz Buteflika. Tabbúnova liečba v Nemecku mnohým Alžírčanom pripomenula práve predošlé časté hospitalizácie Butefliku v zahraničí, uvádza AFP. Tabbún sa v predvečer svojho návratu do vlasti poďakoval nemeckému prezidentovi Frankovi-Walterovi Steinmeierovi za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.