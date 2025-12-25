< sekcia Zahraničie
Alžírsko prijalo zákon označujúci francúzsky kolonializmus za zločin
Alžír 24. decembra (TASR) — Poslanci alžírskeho parlamentu schválili v stredu jednomyseľne zákon, ktorý označuje francúzsku koloniálnu vládu v rokoch 1830 – 1962 za zločin a požaduje od Francúzska „oficiálne ospravedlnenie“ a reparácie. Informovala o tom agentúra AFP.
Poslanci mali v parlamente okolo krku omotané šály vo farbách alžírskej vlajky (červená, zelená, biela) a po prijatí zákona vstali, tlieskali a skandovali „Nech žije Alžírsko“.
V prijatom zákone sa konštatuje, že Francúzsko je „právne zodpovedné za svoju koloniálnu minulosť v Alžírsku a z nej vyplývajúce tragédie“.
Legislatíva uvádza zoznam „zločinov francúzskeho kolonializmu“, ktoré nemajú premlčaciu lehotu. Patria sem testy jadrových zbraní, mimosúdne popravy, rozsiahle používanie fyzického a psychického mučenia a systematické drancovanie nerastného bohatstva.
V texte zákon ďalej uvádza, že „úplná a spravodlivá náhrada všetkých materiálnych a nemateriálnych škôd spôsobených francúzskou kolonizáciou je neodňateľným právom alžírskeho štátu a ľudu“.
Alžírsko je jedinou bývalou kolóniou Francúzska, ktorá sa spod francúzskej nadvlády oslobodila ozbrojeným bojom. Jeho okupáciu začalo Francúzsko v roku 1830 za vlády kráľa Karola X. Krvavá vojna za nezávislosť sa začala 1. novembra 1954 a trvala do 19. marca 1962.
Podľa Alžírska si vojna vyžiadala vyše 1,5 milióna obetí, no francúzski historici uvádzajú nižší počet – 500.000 -, vrátane približne 400.000 Alžírčanov, z ktorých najmenej polovica boli civilisti. Alžírska vojna sa vo Francúzsku oficiálne nazýva vojnou až od roku 1999. Predtým sa o nej hovorilo len ako o „krvavých udalostiach“.
Prezident Emmanuel Macron bol v roku 2018 prvou francúzskou hlavou štátu, ktorá uznala, že kolonizácia Alžírska bola „zločinom proti ľudskosti“, oficiálne sa však neospravedlnil.
Francúzske ministerstvo zahraničných vecí prostredníctvom svojho hovorcu označilo prijatie zákona za „zjavne nepriateľskú iniciatívu, ktorá je v rozpore s túžbou obnoviť francúzsko-alžírsky dialóg a upokojiť diskusie o historických otázkach“. Francúzsko podľa neho nebude komentovať domácu politiku v Alžírsku. Hovorca poukázal prácu, ktorú prezident Emmanuel Macron vykonal prostredníctvom spoločnej komisie francúzskych a alžírskych historikov.
