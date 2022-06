Alžírsko sa stále viac zbližuje s Ruskom, tvrdí španielska ministerka

Madrid 13. júna (TASR) - Minulotýždňové rozhodnutie Alžírska pozastaviť platnosť zmluvy o priateľstve a spolupráci so Španielskom nebolo prekvapením, pretože Alžírsko sa stále viac zbližuje s Ruskom. Vyhlásila to v pondelok španielska ministerka hospodárstva Nadia Calvinová. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



Calvinová uviedla, že si všimla narastajúce zbližovanie sa Alžírska s Ruskom na jar počas stretnutia Medzinárodného menového fondu (MMF), ktoré sa uskutočnilo pred niekoľkými týždňami.



"Videla som vtedy, ako sa Alžírsko čoraz viac zbližuje s Ruskom, takže toto rozhodnutie (pozastaviť zmluvu o priateľstve) ma neprekvapilo," uviedla Calvinová v rozhovore pre španielsku rozhlasovú stanicu Catalunya Radio.



Alžírsko oznámilo, že "okamžite" pozastavuje platnosť zmluvy o priateľstve a spolupráci so Španielskom minulý týždeň v stredu, pričom ako dôvod uviedlo spor o Západnú Saharu.



Napätie medzi oboma krajinami sa zvýšilo po tom, ako Španielsko v marci podporilo Maroko v spore o územie Západnej Sahary. Alžírsko však podporuje Front Polisario, ktorý sa usiluje o nezávislosť Západnej Sahary a odmieta, aby mala autonómny štatút pod marockou zvrchovanosťou.



V súvislosti s pozastavením zmluvy o priateľstve a spolupráci z roku 2002 vyjadrila minulý týždeň znepokojenie aj Európska komisia (EK). Podľa hovorkyne Európskej únie (EÚ) pre zahraničné záležitosti Nabily Massraliovej môže toto rozhodnutie ohroziť dodávky zemného plynu z Alžírska a skomplikovať vzťahy tejto severoafrickej krajiny s EÚ.