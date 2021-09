Alžírsko sa na obmedzený počet víz pýtalo francúzskeho veľvyslanca

Alžírsko 29. septembra (TASR) - Alžírske ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo v stredu francúzskeho veľvyslanca, aby prednieslo protest proti rozhodnutiu vlády v Paríži obmedziť počet víz pre alžírskych občanov. Informovala o tom agentúra AFP.



Francúzsko v utorok uviedlo, že výrazne obmedzí počet víz udeľovaných občanom Alžírska, Maroka a Tuniska. Vláda v Paríži zároveň tieto niekdajšie francúzske kolónie obvinila, že nerobia toho dosť pre umožnenie návratu nelegálnych migrantov z Francúzska domov.



Alžírsko francúzskemu ambasádorovi Francoisovi Gouyettemu odovzdalo "oficiálny protest" v ktorom obmedzenie počtu víz nazvalo "nešťastným činom", ktorý spôsobil "zmätok a nejednoznačnosť, pokiaľ ide o jeho motiváciu a rozsah".



Maroko označilo krok Francúzska za "neoprávnený". Tunisko na rozdiel od susedných štátov oficiálne nereagovalo; mnoho tuniských občanov však v stredu vyjadrilo svoje znepokojenie v rade pred úradom súkromnej spoločnosti TLS Contact - jedinej, ktorá má oprávnenie na prijímanie žiadostí o víza pre Francúzsko, píše AFP.



Francúzska vláda podľa jej hovorcu Gabriela Attala zredukuje počet víz dostupných pre občanov Alžírska a Maroka, kým počet víz dostupných pre Tunisanov zníži takmer o tretinu.



"Je to nevyhnutné rozhodnutie, pretože tieto krajiny neprijímajú späť občanov, ktorých nechceme a nemôžeme ponechať vo Francúzsku," povedal v utorok hovorca vlády v Paríži pre francúzsku rozhlasovú stanicu Europe 1.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron podľa stanice dospel k tomuto rozhodnutiu ešte minulý mesiac po tom, čo zlyhalo diplomatické úsilie v súvislosti so spomínanými troma severoafrickými krajinami.



Imigrácia sa stáva kľúčovou otázkou kampane pred nadchádzajúcimi prezidentskými voľbami vo Francúzsku, ktoré sa uskutočnia v apríli budúceho roka. Pravicové a krajne pravicové strany sa v nich chystajú spochybniť politiku centristického prezidenta Macrona, ktorý sa doposiaľ nevyjadril, či sa bude uchádzať o opätovné zvolenie do funkcie.