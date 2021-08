Alžírsko si štátnym smútkom uctilo obete lesných požiarov

Na snímke zhorené stromy počas ničivých lesných požiarov v oblasti Tizi Ouzou, ktorá leží východne od Alžíru v utorok 10. augusta 2021. Foto: TASR / AP

Alžír 12. augusta (TASR) - Dňom štátneho smútku si vo štvrtok v Alžírsku pripomenuli desiatky obetí rozsiahlych lesných požiarov. Podľa oficiálnej bilancie od pondelka zahynulo 69 ľudí - 41 civilistov a 28 vojakov.Informovala os tom vo štvrtok agentúra AFP, ktorá uviedla, že hasičom, ktorým prišli na pomoc aj vojaci a dobrovoľníci, sa požiare stále nedarí dosť pod kontrolu. Situáciu komplikuje veterné počasie a pretrvávajúce sucho.Lesné požiare zasiahli najviac oblasť Tizí Wazú, odkiaľ hlásia najvyšší počet obetí na životoch i najväčšie materiálne škody. Agentúra AFP informovala, že ľudia, ktorí sa po evakuácii vracajú do svojich domovov, sú ohromení rozsahom škôd napáchaných ohňom. Podľa vlastných slov sú však šťastní, že vyčíňanie živlu prežili; viacerí ich susedia totiž zahynuli.Alžírsky prezident Abdalmadžíd Tabbún vyhlásil v súvislosti s obeťami lesných požiarov počínajúc od štvrtka trojdňový štátny smútok.Vzhľadom na vysoký počet ohnísk požiarov, ktoré vypukli v krátkom časovom úseku, majú alžírske úrady podozrenie, že ide o podpaľačstvo. V tejto súvislosti boli zatiaľ zadržaní štyria podozriví, uviedla AFP.Do likvidovania požiarov v Alžírsku sa okrem hasičov zapojili aj dobrovoľníci a vojaci, avšak často s obmedzenými prostriedkami, konštatovala AFP. Okrem toho si Alžírsko prenajalo dve hasičské lietadlá z Európskej únie, ktoré sa nedávno používali na boj proti požiarom v Grécku.Ďalšie dve lietadlá Canadair vysiela do Alžírska Francúzsko. Dve lietadlá poskytlo aj susedné Maroko, s ktorým má Alžírsko dlhodobo napäté vzťahy kvôli Západnej Sahare.Vzhľadom na rozsah katastrofy sa mobilizujú aj mimovládne organizácie, združenia a jednotlivci z Alžírska i zahraničia, ktorí organizujú zbierky potravín, liekov či šatstva.Alžírsko zažíva sezónne požiare prakticky každý rok, ale len málokedy majú rozsah tohtoročnej katastrofy.Meteorológovia očakávajú, že horúčavy na severe Afriky, v oblasti Maghrebu, budú pokračovať až do konca týždňa, pričom teploty v Alžírsku by mohli dosahovať aj 50 stupňov.V susednom Tunisku, kde bolo od pondelka zaznamenaných takmer 30 požiarov, namerali v stredu v oblasti okolo mesta Kairuán historický teplotný rekord - 50,3 Celzia.Na severnom pobreží Stredozemného mora - v Turecku a Grécku - zápasia s požiarmi už dva týždne.V Taliansku, kde v noci na štvrtok hasičimi bojovali s viac ako 500 požiarmi, hlásili v stredu z ostrova Sicília teplotu 48,8 stupňa Celzia, čo je údajne nový európsky rekord.