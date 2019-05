Tisíce demonštrantov žiadali odklad termínu prezidentských volieb

Účastníci protestu vyzývali na bojkot júlových volieb, pričom niektorí vyjadrovali obavy z možnej manipulácie hlasovania.

Alžír 24. mája (TASR) - Tisíce Alžírčanov dnes vyšli do ulíc hlavného mesta krajiny so žiadosťou odkladu termínu prezidentských volieb. Informovala o tom agentúra DPA.



Začiatkom apríla po niekoľkotýždňových protestoch a po tlaku zo strany armády odstúpil dlhoročný prezident Alžírska Abdal Azíz Buteflika. Nový dočasný prezident Abdel-Kadera Bensaláh, ktorého do funkcie vymenoval parlament, vypísal prezidentské voľby na 4. júla.



Demonštranti v uliciach Alžíru však dnes žadali, aby sa Bensaláh, ako aj iní pohlavári Buteflikovej éry - vrátane premiéra Núraddína Badawího - vzdali ešte pred voľbami svojich mandátov.



Účastníci protestu vyzývali na bojkot júlových volieb, pričom niektorí vyjadrovali obavy z možnej manipulácie hlasovania.



"Trvanie na tom, aby sa voľby konali pod vládou Núraddína Badawího, ktorého meno je spájané s falšovaním volebných výsledkov počas Buteflikovej éry, znehodnocuje ľudové hnutie, ktoré ovládlo ulice s požiadavkou slobodných a transparentných volieb," uviedol v tejto súvislosti pre DPA jeden z demonštrantov.



Badawího, ktorý pôvodne zastával post ministra vnútra, vymenoval za predsedu vlády prezident Buteflika niekoľko týždňov pred svojim vynúteným odstúpením z funkcie.



Abdal Azíz Buteflika odstúpil z prezidentského úradu 2. apríla po nátlaku armády, keďže v Alžírsku sa proti nemu konali masové pouličné protesty. Buteflika bol pri moci takmer 20 rokov a bol najdlhšie pôsobiacim prezidentom tejto severoafrickej krajiny.