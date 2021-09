Alžír 23. septembra (TASR) - Alžírsko uzavrelo svoj vzdušný priestor pre všetky marocké lietadlá. Oznámila to v stredu kancelária alžírskeho prezidenta. K takémuto kroku došlo necelý mesiac po tom, ako Alžírsko prerušilo s Marokom diplomatické styky.



Alžírska najvyššia bezpečnostná rada "rozhodla o okamžitom zatvorení svojho (alžírskeho) vzdušného priestoru, a to pre všetky civilné, vojenské či iné lietadlá registrované v Maroku", citovala z vyhlásenia prezidentskej kancelárie agentúra AFP.



Rozhodnutie o zatvorení vzdušného priestoru pre marocké lietadlá bolo oznámené po zasadnutí alžírskej najvyššej bezpečnostnej rady, ktorému predsedal prezident Abdalmadžíd Tabbún.



Kancelária prezidenta priblížila, že rada sa na zasadnutí zaoberala situáciou na alžírsko-marockých hraniciach a pri rozhodnutí o zatvorení vzdušného priestoru vzala do úvahy "pokračovanie provokácií a nepriateľských činov zo strany Maroka".



Rabat sa k oznámeniu bezprostredne nevyjadril.



Alžírsko prerušilo 24. augusta diplomatické styky s Marokom, ktoré obvinilo z "nepriateľských činov". Odkazovalo tým najmä na vyjadrenia marockého vyslanca pri OSN, ktorý sa vyslovil v prospech sebaurčenia regiónu Kabýlia ležiaceho na severe Alžírska, pripomína agentúra Reuters. Alžír zároveň obvinil Rabat z podpory separatistickej skupiny MAK, ktorá sa snaží o odtrhnutie zmieneného regiónu. Alžírska vláda považuje MAK za teroristickú organizáciu a obviňuje ju tiež zo zodpovednosti za nedávne ničivé lesné požiare, ktoré si na severe krajiny vyžiadali prinajmenšom 65 životov. Separatisti zodpovednosť za požiare odmietajú.



Maroko označilo prerušenie diplomatických vzťahov za "úplne neopodstatnené". Uviedlo pritom, že Alžírsko k takémuto kroku pristúpilo na základe "nepravdivých až absurdných" argumentov.



Vzťahy medzi týmito dvoma susednými severoafrickými štátmi sú dlhodobo napäté, najmä pre sporné územie Západnej Sahary, rozľahlej púštnej oblasti na atlantickom pobreží Afriky. Región je bývalou kolóniou Španielska a právo naň si nárokuje marocké kráľovstvo, ako aj separatisti z frontu Polisario podporovaní Alžírskom a bojujúci za nezávislosť Západnej Sahary. Maroko má v oblasti pod kontrolou 80 percent územia vrátane lokalít na ťažbu fosfátu a lukratívnych oblastí rybolovu.