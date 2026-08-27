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Alžírsko vyhlásilo trojdňový štátny smútok za obete lesných požiarov

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Lesné požiare sú v Alžírsku počas letných mesiacov bežné.

Autor TASR
Alžír 27. augusta (TASR) - Alžírsky prezident Abdal Madžíd Tabbún vo štvrtok vyhlásil trojdňový štátny smútok za najmenej 12 obetí lesných požiarov na severovýchode krajiny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Tabbún vo vyhlásení označil úmrtia za „obrovskú tragédiu“. Alžírsky minister vnútra v stredu informoval o piatich obetiach v provincii Džídžal, štyroch v provincii Bidžája a troch v provincii Tízí Wuzú. S popáleninami do nemocníc previezli ďalších 54 ľudí, z ktorých šiesti sú vo vážnom stave.

Alžírska civilná ochrana vo štvrtok ráno uviedla, že 46 zo 193 požiarov zaznamenaných za posledných 24 hodín stále horí. Neďaleko miest Bidžája, Džídžal a Satíf boli uzavreté tri hlavné ťahy spájajúce regióny na východe krajiny.

Lesné požiare sú v Alžírsku počas letných mesiacov bežné. V júli 2023 si vyžiadali viac ako 30 obetí, pričom v okolí Bidžáje spálili desaťtisíce hektárov lesov a pôdy.
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