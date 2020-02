Islamský štát sa prihlásil k zodpovednosti za útok v Alžírsku

Káhira 11. februára (TASR) - Extrémistická organizácia Islamský štát (IS) sa v utorok prihlásila k zodpovednosti za nedeľňajší samovražedný útok, ktorý si na juhu Alžírska vyžiadal život jedného vojaka. Informovala o tom agentúra DPA.



Samovražedný atentát bol spáchaný výbušninou nastraženou v terénnom aute a jeho terčom bola posádka alžírskej armády v oblasti Timiaouine na juhu Alžírska pri hraniciach s Mali.



Alžírske ministerstvo obrany spresnilo, že vojak na stráži zabránil autu s nastraženou výbušninou preniknúť na územie kasární. Atentátnik nálož v aute aktivoval pred vstupom do areálu, pričom prišiel o život nielen on, ale aj službukonajúci vojak.



Pretrvávajúci konflikt v susednej Líbyi a zhoršujúca sa bezpečnostná situácia v ďalšom susednom štáte, v Mali, vyvolávajú v Alžírsku obavy, že vyvolajú ďalšiu aktivizáciu ozbrojených militantných skupín pôsobiacich v oblastiach Sahary a Sahelu.