< sekcia Zahraničie
Alžírsky prezident odvolal premiéra Larbawího, dôvod neuviedol
Larbáwí, bývalý právnik, viedol vládu od novembra 2023.
Autor TASR
Alžír 28. augusta (TASR) - Alžírsky prezident Abdal Madžíd Tabbún vo štvrtok odvolal premiéra Nadíra Larbáwího. Nahradí ho minister priemyslu Sífí Ghríb, ktorý bude funkciu zastávať dočasne popri svojej rezortnej agende. Oznámil to prezidentský úrad vo vyhlásení bez uvedenia dôvodu, informuje TASR podľa agentúry AFP.
Larbáwí, bývalý právnik, viedol vládu od novembra 2023. Predtým pôsobil na významných diplomatických misiách – ako veľvyslanec v niekoľkých krajinách aj pri Organizácii Spojených národov.
V uplynulých dňoch vzbudila pozornosť jeho neúčasť na zasadnutí venovanom tragickej nehode autobusu, pri ktorej zahynulo 18 ľudí. Na sociálnych sieťach si tým vyslúžil kritiku, pripomína AFP.
Nový dočasný premiér Ghríb má dlhoročné skúsenosti z pôsobenia vo viacerých popredných funkciách vrátane vedenia spoločnosti Algerian Qatari Steel.
Agentúra Reuters uviedla, že táto severoafrická krajina, ktorá je dodávateľom energetických surovín pre viaceré európske krajiny, bola v posledných rokoch považovaná za politicky stabilnú.
Larbáwí, bývalý právnik, viedol vládu od novembra 2023. Predtým pôsobil na významných diplomatických misiách – ako veľvyslanec v niekoľkých krajinách aj pri Organizácii Spojených národov.
V uplynulých dňoch vzbudila pozornosť jeho neúčasť na zasadnutí venovanom tragickej nehode autobusu, pri ktorej zahynulo 18 ľudí. Na sociálnych sieťach si tým vyslúžil kritiku, pripomína AFP.
Nový dočasný premiér Ghríb má dlhoročné skúsenosti z pôsobenia vo viacerých popredných funkciách vrátane vedenia spoločnosti Algerian Qatari Steel.
Agentúra Reuters uviedla, že táto severoafrická krajina, ktorá je dodávateľom energetických surovín pre viaceré európske krajiny, bola v posledných rokoch považovaná za politicky stabilnú.