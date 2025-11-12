< sekcia Zahraničie
Alžírsky prezident omilostil spisovateľa Sansála, pomohlo Nemecko
Alžírske úrady zadržali Sansála pred rokom a v marci ho súd odsúdil na päť rokov väzenia za podkopávanie národnej jednoty.
Autor TASR
Alžír 12. novembra (TASR) - Alžírsky prezident Abdal Madžíd Tabbún udelil na žiadosť nemeckého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera milosť francúzsko-alžírskemu spisovateľovi Búalámovi Sansálovi, informovala kancelária prezidenta v Alžíri. TASR o tom píše podľa správ agentúr Reuters a AFP.
Alžírske úrady zadržali Sansála pred rokom a v marci ho súd odsúdil na päť rokov väzenia za podkopávanie národnej jednoty.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu telefonoval s nemeckým prezidentom, ktorému vyjadril „hlbokú vďaku“ za úspešnú snahu o omilostenie Sansála v Alžírsku. Poďakoval sa aj alžírskemu prezidentovi, píše agentúra AFP.
„Vážim si toto gesto ľudskosti od prezidenta Tabbúna a ďakujem mu zaň,“ povedal Macron. Dodal, že s Alžírskom je „pripravený diskutovať o všetkých otázkach, ktoré sú predmetom záujmu“ oboch krajín.
Sedemdesiatšesťročný Sansál má od vlaňajška aj francúzske občianstvo a dlhodobo kritizuje alžírsku vládu. Obvinenia voči sebe odmietol s tým, že nikdy nemal v úmysle uraziť Alžírsko ani jeho inštitúcie.
Podľa vyhlásenia kancelárie alžírskeho prezidenta Tabbún reagoval na Steinmeierovu žiadosť pozitívne a označil ju za „pozoruhodnú vzhľadom na jej ľudský rozmer a motív“. V minulosti Tabbún označil Sansála za „podvodníka“.
Vo vyhlásení Tabbúnovej kancelárie sa ďalej píše, že Nemecko sa postará o Sansálov prevoz a lekársku starostlivosť. Podľa informácií francúzskych médií má spisovateľ rakovinu.
Dôvody, ktoré Nemecko viedli k tomu, aby sa do prípadu zapojilo, zatiaľ nie sú zrejmé, no Steinmeierovej intervencii predchádzali výzvy od ďalších spisovateľov, francúzskeho prezidenta, ako aj ľudskoprávnych organizácií, píše agentúra Reuters.
Sansálovým prípadom sa ešte zvýšilo diplomatické napätie medzi Francúzskom a jeho bývalou kolóniou Alžírskom. Vzťahy medzi oboma krajinami sa výrazne zhoršili po tom, čo Francúzsko minulý rok podporilo zvrchovanosť Maroka nad sporným regiónom Západná Sahara.
Alžírske úrady zadržali Sansála pred rokom a v marci ho súd odsúdil na päť rokov väzenia za podkopávanie národnej jednoty.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu telefonoval s nemeckým prezidentom, ktorému vyjadril „hlbokú vďaku“ za úspešnú snahu o omilostenie Sansála v Alžírsku. Poďakoval sa aj alžírskemu prezidentovi, píše agentúra AFP.
„Vážim si toto gesto ľudskosti od prezidenta Tabbúna a ďakujem mu zaň,“ povedal Macron. Dodal, že s Alžírskom je „pripravený diskutovať o všetkých otázkach, ktoré sú predmetom záujmu“ oboch krajín.
Sedemdesiatšesťročný Sansál má od vlaňajška aj francúzske občianstvo a dlhodobo kritizuje alžírsku vládu. Obvinenia voči sebe odmietol s tým, že nikdy nemal v úmysle uraziť Alžírsko ani jeho inštitúcie.
Podľa vyhlásenia kancelárie alžírskeho prezidenta Tabbún reagoval na Steinmeierovu žiadosť pozitívne a označil ju za „pozoruhodnú vzhľadom na jej ľudský rozmer a motív“. V minulosti Tabbún označil Sansála za „podvodníka“.
Vo vyhlásení Tabbúnovej kancelárie sa ďalej píše, že Nemecko sa postará o Sansálov prevoz a lekársku starostlivosť. Podľa informácií francúzskych médií má spisovateľ rakovinu.
Dôvody, ktoré Nemecko viedli k tomu, aby sa do prípadu zapojilo, zatiaľ nie sú zrejmé, no Steinmeierovej intervencii predchádzali výzvy od ďalších spisovateľov, francúzskeho prezidenta, ako aj ľudskoprávnych organizácií, píše agentúra Reuters.
Sansálovým prípadom sa ešte zvýšilo diplomatické napätie medzi Francúzskom a jeho bývalou kolóniou Alžírskom. Vzťahy medzi oboma krajinami sa výrazne zhoršili po tom, čo Francúzsko minulý rok podporilo zvrchovanosť Maroka nad sporným regiónom Západná Sahara.