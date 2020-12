Alžírsky prezident sa po takmer dvoch mesiacoch prihovoril národu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Alžír 13. decembra (TASR) - Alžírsky prezident Abdal Madžíd Tabbún sa v nedeľu prihovoril národu po prvý raz, odkedy ho pred takmer dvoma mesiacmi hospitalizovali v Nemecku s ochorením COVID-19. Informovala o tom agentúra AFP." povedal 75-ročný prezident deň po prvom výročí svojho zvolenia do úradu v roku 2019." pokračoval Tabbún v prejave, ktorý odvysielala alžírska štátna televízna stanica. Prezident vo videopríhovore nespomenul, kde sa nachádza, na sociálnej sieti Twitter však napísal, že čoskoro bude v Alžírsku.Tabbúna hospitalizovali v Nemecku v stredu 28. októbra a alžírske úrady následne potvrdili, že má ochorenie COVID-19 spôsobené novým koronavírusom.Občania Alžírska v novembrovom referende podporili novelizáciu ústavy, všeobecne považovanej za snahu utlmiť aktivity protestného hnutia Hirak, píše AFP. Reformu ústavy však ešte musí schváliť Tabbún, a to môže spraviť jedine v Alžírsku.Masové protesty spoluorganizované hnutím Hirak viedli v apríli minulého roka k odstúpeniu dlhoročného prezidenta Abdala Azíza Butefliku. Demonštrácie však aj potom pokračovali a ich účastníci požadovali ďalekosiahle politické reformy.Mnoho Alžírčanov vyčíta vláde nekompetentnosť a korupciu. Protesty sa opäť zintenzívnili v decembri 2019 po zvolení 74-ročného bývalého premiéra Abdala Madžída Tabbúna, považovaného za Buteflikovu pravú ruku, za nového prezidenta.Pred referendom Tabbún vyhlásil, že návrh novej ústavy, o ktorom sa bude hlasovať, akceptuje požiadavky protestného hnutia. Analytici však tvrdia, že neprináša zásadné zmeny. Do procesu jeho prípravy neboli podľa ústavného experta Zaída Alího zapojení zástupcovia hnutia Hirak. Nová ústava navonok zaručuje nové sociálne a ekonomické práva, nie sú však vymáhateľné, a teda sú to iba prázdne sľuby, tvrdí Alí. Aj predstavitelia hnutia Hirak návrh novej ústavy odmietli.