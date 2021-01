Alžírsky prezident sa vrátil do Nemecka na ďalšiu liečbu

Alžír 10. januára (TASR) - Alžírsky prezident Abdal Madžíd Tabbún sa po menej než dvoch týždňoch vrátil z vlasti do Nemecka, kde sa predtým liečil na ochorenie COVID-19 spôsobované koronavírusom. Dôvodom sú komplikácie súvisiace s chodidlom, ktoré sa uňho objavili po prekonaní choroby. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP s odvolaním sa na alžírsku štátnu televíziu.



Táto dodatočná liečba prezidenta bola podľa televíznej stanice naplánovaná už predtým, než prezident vlani v decembri odcestoval z Nemecka, no museli ju odložiť pre "naliehavé záležitosti", ktoré mal v Alžírsku. Posun liečby bol zároveň možný preto, že nešlo o ošetrenie, s ktorým by museli začať okamžite. Ako dlho zostane prezident mimo vlasti, tamojšie médiá nespresnili.



Prezidenta (75), ktorý je tuhým fajčiarom, previezli do nemocnice v Nemecku koncom októbra, niekoľko dní po tom, čo sa utiahol do "dobrovoľnej karantény", pretože u niekoľkých jeho spolupracovníkov sa prejavili príznaky nákazy koronavírusom. V nemocnici zotrval do konca novembra a následne ostal v Nemecku aj počas obdobia rekonvalescencie a do Alžírska sa vrátil 29. decembra po dvoch mesiacoch.



Tabbún 31. decembra schválil nový štátny rozpočet na rok 2021 a o deň nato 1. januára podpísal novú alžírsku ústavu - mohol tak totiž urobiť len na území Alžírska.